El Córdoba CF ha logrado resucitar de su mala racha un día antes que Jesucristo. Los blanquiverdes han logrado, al fin, anotar una victoria y salir de la mala racha que atravesaban desde hace semanas. Los de Ania han mostrado sus fortalezas fuera de casa frente a un Cádiz CF en declive. Por otra parte, la Semana Santa da sus últimos coletazos con una jornada sin procesiones en la capital y que pone el foco en la provincia. Te contamos, en directo, los detalles de las estaciones de penitencia de este Sábado de Gloria en los pueblos. Por último, hoy se ha conocido que el detenido en Cabra por amenazar a Juanma Moreno en una procesión el pasado Jueves Santo fue concejal del PSOE hace veinte años y habría actuado con esa virulencia por ser su mujer una de las afectadas por los retrasos del cribado de cáncer en Andalucía.

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