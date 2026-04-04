La actualidad del sábado 4 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El fervor de las cofradías el Viernes Santo en la capital y provincia y la previa del Córdoba frente al Cádiz centran la crónica del día
Córdoba vivió ayer un Viernes Santo excepcional lleno de devoción, fervor y solemnidad. La entrada en primer lugar en carrera oficial del Santo Sepulcro y el Vía Crucis de la Caridad destacaron en una jornada cofrade radiante. En los pueblos de la provincia, fueron protagonistas las Madrugás y el paso de sus nazarenos, que abren paso a un sábado gloria de calma. Y en otro orden de cosas, el Córdoba CF vuelve hoy al terreno de juego en un derbi andaluz, frente al Cádiz CF, fuera de casa, en el que espera salir al fin de la mala racha que atraviesa. Te lo contamos, en directo, a partir de las 14.00 horas.
- Un relato distinto para una jornada cofrade excepcional en Córdoba
- Llegó la hora del Nazareno en la madrugá de los pueblos de Córdoba
- Cádiz CF y Córdoba CF protagonizan un tenso derbi andaluz por todo lo bajo
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Provincia
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Deportes
Sucesos
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Andalucía
Internacional
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