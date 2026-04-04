Córdoba vivió ayer un Viernes Santo excepcional lleno de devoción, fervor y solemnidad. La entrada en primer lugar en carrera oficial del Santo Sepulcro y el Vía Crucis de la Caridad destacaron en una jornada cofrade radiante. En los pueblos de la provincia, fueron protagonistas las Madrugás y el paso de sus nazarenos, que abren paso a un sábado gloria de calma. Y en otro orden de cosas, el Córdoba CF vuelve hoy al terreno de juego en un derbi andaluz, frente al Cádiz CF, fuera de casa, en el que espera salir al fin de la mala racha que atraviesa. Te lo contamos, en directo, a partir de las 14.00 horas.

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