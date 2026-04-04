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Formación Profesional

Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro

Más de 160 alumnos podrán aprender especialidades de las artes y los oficios que hacen realidad la Semana Santa

Bambalina frontal del nuevo paso de palio de la Esperanza, un conjunto bordado en oro fino.

Bambalina frontal del nuevo paso de palio de la Esperanza, un conjunto bordado en oro fino. / CÓRDOBA

Irina Marzo

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Un total de 168 estudiantes de Formación Profesional (FP) aprenderán técnicas tradicionales y de vanguardia vinculadas al arte sacro en el marco de once proyectos específicos de formación complementaria extracurricular que se desarrollarán en Andalucía hasta el próximo junio. En Córdoba serán tres institutos los que impartirán algunas de estas modalidades: el IES La Fuensanta y el IES Guadalquivir, ambos en Córdoba, y el IES Juan de Aréjula en Lucena. El objetivo de la Junta de Andalucía es «meter a los jóvenes en taller» con pymes del sector y proyectos reales. Para ello, contará con la colaboración de 18 microempresas y profesionales del sector, que facilitarán una formación práctica del alumnado orientada a incrementar sus opciones de empleabilidad en el ámbito del arte sacro.

De este modo, la Consejería de Educación lanza programas para formar a los alumnos en alguna de estas tres especialidades del arte sacro: talla, restauración y dorado en madera; orfebrería sacra monumental y procesional; y bordado sacro en oro, según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Institutos implicados

Con respecto a la primera especialidad, la talla en madera, se llevarán a cabo cuatro proyectos específicos, dos en Córdoba y uno en Almería y Cádiz. En Córdoba serán tallistas profesionales los que formarán a estudiantes del grado medio en Carpintería y Mueble y del grado superior en Diseño y Amueblamiento de los IES La Fuensanta, en la capital, y el IES Juan de Aréjula en Lucena.

El arte sacro en sus diversas variantes y épocas del año significa el 90% del trabajo de los talleres.

El arte sacro en sus diversas variantes y épocas del año significa el 90% del trabajo de los talleres. / CÓRDOBA

En Almería, el IES Alhamilla pondrá en marcha formaciones destinadas a conocer materiales y técnicas aplicadas al dorado tradicional en madera y sus acabados. Por su parte, el proyecto impulsado por el IES Virgen de la Esperanza de La Línea de la Concepción, en Cádiz, combinará las técnicas de talla manual con sistemas de digitalización tridimensional, entre otras. En la especialidad de orfebrería sacra monumental y procesional se desarrollarán cuatro proyectos, dos de ellos en el IES Ostippo de Estepa (Sevilla), uno en el IES Zoco de Córdoba y otro proyecto en el Centro Público Integrado de FP de Jaén.

Además, se ejecutarán tres proyectos específicos en la especialidad de bordado sacro en oro, en los centros IES Guadalquivir de Córdoba, IES Sierra Morena de Andújar (Jaén) e IES Vicente Espinel de Málaga. Estas formaciones enseñarán al alumnado que "el diseño en el bordado sacro no es solo una expresión artística, sino una herramienta técnica para reconstruir y recuperar modelos históricos deteriorados".

Nuevas tecnologías

La Consejería ha explicado que todos tienen en común que formarán a los futuros profesionales en la conformación de metales, en la preparación y mecanizado de piezas con máquinas CNC, guiadas por ordenador para reproducir trayectorias de corte o fresado con precisión, así como en acabados para piezas de pequeño y gran formato, garantizando un entorno de trabajo real con microempresas del sector.

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Esta acción formativa cuenta con una dotación económica de 700.000 euros, se desarrollará fuera del horario lectivo y hasta el 30 de junio de este año.

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