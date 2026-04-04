Senderismo en Córdoba: de un mirador al Castillo de Almodóvar a la fascinante Medina Azahara en una mañana

Imagina comenzar un domingo de senderismo en la sierra de Córdoba, avanzar por senderos cómodos, llegar a divisar el Castillo de Almodóvar y terminar en la histórica Medina Azahara. Esta ruta no solo conecta sierra y valle, sino que también regala momentos de tranquilidad, historia y panorámicas que te harán detenerte y descubrir Córdoba desde un ángulo que combina naturaleza y patrimonio.

El itinerario recorre el sendero Rosal de Las Escuelas-Vereda de La Canchuela, 10,5 kilómetros lineales que se puede completar en unas 3 horas y 30 minutos solo de ida, apto para realizarse en cualquier época. Su grado de dificultad es media-baja, aunque incluye un pequeño tramo que merece especial atención: entre el canal del Guadalmellato y la finca Los Baldíos de Pedrajas, en el carril de la Vereda de La Canchuela, encontrarás un sendero pedregoso con una pronunciada bajada que requiere mayor precaución.

El conjunto arqueológico de Medina Azahara. / FRANCISCO GONZALEZ

De Trassierra hacia el oeste

La ruta comienza en la carretera de Trassierra, tomando el camino que discurre tras el bar Los Almendros. Durante los primeros 900 metros coincide con el sendero PR-A 342, pero en el primer cruce nos desviamos para seguir por la vereda del Llano de los Mesoneros.

El camino avanza en dirección oeste por tierras del Hornillo, alternando entre la vertiente norte y sur de la sierra. Esta posición privilegiada permite contemplar, a un lado, la campiña y las Sierras Subbéticas; al otro, perfiles como los riscos del Guadanuño o el cerro de Pedro López.

El trazado es ancho y cómodo, con suaves ondulaciones y grandes ejemplares de encinas, alcornoques y pinos piñoneros. Varias cancelas laterales no deben distraernos: el itinerario siempre continúa por el camino principal, señalizado con marcas verdes y blancas.

Vistas al Castillo de Almodóvar

En el tramo final de la vereda del Llano de los Mesoneros bordeamos una ladera del cerro donde sorprende una notable formación de madroños de gran altura acompañados de brezo blanco. No es raro observar aquí al alcaudón común, atento desde las ramas más despejadas.

Al alcanzar un collado, la vista se abre hacia el valle y, a lo lejos, se recorta la silueta del Castillo de Almodóvar del Río. Desde este punto enlazamos con la vereda de la Canchuela, procedente de Santa María de Trassierra, que nos conducirá hasta el final del recorrido.

Un descenso continuo hacia el valle

La bajada comienza de forma progresiva en dirección al cerro de las Cruces. Perdemos unos 300 metros de desnivel, pero de manera cómoda, entre fincas como La Jarilla y el Lagar de Don Sancho. Poco a poco el paisaje cambia: las encinas dejan paso a acebuches y esparragueras, lo que explica la presencia habitual de personas cogiéndolos en temporada.

Ya en la base de la sierra, aparecen el Cortijo de La Gorgoja y el cercado de Las Pitas, ambos con ganado vacuno. El horizonte se ensancha definitivamente y el valle del Guadalquivir toma protagonismo.

San Jerónimo y Medina Azahara

A poca distancia del camino se sitúa el conjunto arqueológico de Medina Azahara y, algo más arriba, el monasterio de San Jerónimo de Valparaíso. En este entorno encontramos un panel informativo sobre el monolito de San Jerónimo, símbolo de la defensa de los caminos públicos.

Exterior del monasterio de San Jerónimo. / Manuel Murillo

Tras cruzar el canal del Guadalmellato, el recorrido continúa 900 metros por la urbanización Las Pitas hasta alcanzar la carretera de Palma del Río, donde concluye la ruta. En las inmediaciones es posible encontrar transporte público para regresar.

Medina Azahara. / Córdoba

A apenas unos cientos de metros reposa Medina Azahara, la ciudad palatina mandada construir en 936 por Abderramán III. Este símbolo del esplendor del Califato de Córdoba es la última joya de un recorrido que desciende desde la sierra y deja espectáculas vistas de la provincia.