El PSOE denuncia que las familias de Córdoba con menores en acogida no cobran la manutención desde enero

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado que las familias de Córdoba con menores en acogida no están cobrando la manutención desde enero pasado, así como que la Junta de Andalucía no está sustituyendo al personal de baja en el servicio de menores, más de 8 trabajadores según ha indicado la edil. Las familias de acogida son un elemento esencial para ofrecer un entorno amable a menores custodiados por la Junta de Andalucía y que necesitan temporalmente un espacio familiar donde continuar su desarrollo hasta encontrar una familia definitiva en lugar de hacerlo en un centro de protección de menores. “No es comprensible que la Junta de Andalucía maltrate a estas familias sin pagarles la manutención de manera regular, adeudando pagos durante meses para luego pagar alguno sin cubrir todo lo adeudado; como el pago de enero que se ha realizado en estos días”, ha informado Moya, que agrega que estos menores suelen tener gastos añadidos de tratamientos médicos o psicológicos que en muchas ocasiones las familias afrontan, ya que la manutención no siempre cubre todos los gastos.

El mayor problema que las familias acusan de manera recurrente es que las bajas en la plantilla en Córdoba que tiene que resolver todos los expedientes no se sustituyen, equipos de menores que llevan meses de baja y que no tienen horizonte de cubrirse de ninguna manera. “Es habitual que en esta delegación no se sustituya ninguno de los puestos, por lo que el trabajo sale adelante por la dedicación de quienes quedan, pero no pueden hacer milagros con el gran tapón administrativo que sufren desde hace años”, ha indicado la concejala.

Trato de la Junta

Para Moya, la última responsable es el Gobierno andaluz, tutor legal de esos menores, y que no toma las decisiones políticas oportunas para que el cuerpo administrativo pueda ejercer su función de servicio público de manera eficiente: “Las familias cumplen a diario con uno o varios menores en sus familias de acogida, mientras que la Junta, tutora legal de los mismos, no proporciona los recursos mínimos que necesitan”. En este sentido, ha incidido en el maltrato otorgado por la Junta a las familias acogedoras, que llega incluso a ponerle condiciones inasumibles para hacerse cargo de menores y que la propia entidad Aproni ha alertado hace unos días de la situación de necesidad inmediata de acogida. Estos menores, varios niños y niñas de entre 0 y 7 años, requieren de un entorno familiar de manera urgente; y en Córdoba habría familias dispuestas a hacerlo, pero tendrían que asumir semanal o quincenalmente los gastos de desplazamiento a Sevilla para sus visitas familiares, además de los gastos médicos que puedan tener. Esto ya está ocurriendo con las familias de Córdoba que tienen menores acogidos.

“La Junta de Andalucía debería poner todos los medios para proteger a aquellos más vulnerables de entre todos, y estos son los menores que tienen que ser retirados de su entorno más cercano y que necesitan de familias como las familias acogedoras para que el día de mañana tengan una verdadera oportunidad”, ha explicado Alicia Moya, para quien “una vez más, la Junta de Andalucía, con Moreno Bonilla a la cabeza, abandona a los más vulnerables, olvidando que esos menores son los andaluces que más necesitan de la protección de la administración”.