La huella del agua, conventos, templarios y la saga de los Hernán Ruiz: las 15 rutas guiadas de Córdoba para mayores de 60 años

El Ayuntamiento de Córdoba abrirá el lunes, 6 de abril, el plazo de inscripción para sus Rutas y visitas guiadas por Córdoba. Se trata de un programa de la Delegación de Mayores que este año estrena 7 paseos y duplica las rutas que han tenido más éxito en los años anteriores. El programa que se celebra del 13 de abril al 23 de abril, en horario de mañana y tarde (hay rutas a las 10.00 y las 17.00 horas) es gratuito y está dirigido a mayores de 60 años con inscripción previa.

Todas las rutas están centradas en la zona histórica de Córdoba y este año se han duplicado las que más demanda han tenido en años anteriores como la ruta titulada La huella del agua en la historia de Córdoba y la visita al Templo Romano. Además, se mantienen las dedicadas a contar la historia del Círculo de la Amistad; el convento de Capuchinos, sus patios y jardines; la Córdoba romana; una ruta de la historia de los templarios de Córdoba; otra sobre el legado arquitectónico de la saga de los Hernán Ruiz y una más para conocer de cerca el Museo de Bellas Artes. Entre las novedades se incorpora una visita al Centro de Recepción de Visitantes de la Mezquita-Catedral, otra sobre personajes ilustres con calles de Córdoba, y una ruta para conocer los barrios de San Pedro y la Magdalena, entre otras. Estas son las rutas.

Huella del agua en la historia de Córdoba

La ruta Huella del agua en la historia de Córdoba o Ruta del agua se inicia en la Puerta del Puente y finaliza en la calle San Fernando (Compás de San Francisco). La ciudad milenaria de Qurtuba, que fue un vergel de agua y vegetación, con baños califales como los de San Pedro y en la que tuvo un papel importante de purificación se explican en esta amena ruta que pone en valor la cultura del agua en Al-Andalus.

Centro de Recepción de Visitantes de la Mezquita

El inicio y el final de la ruta se harán en el patio de San Eulogio del Palacio Episcopal, con entrada por la calle Torrijos y que da acceso al recientemente inaugurado Centro de Recepción de Visitantes de la Mezquita-Catedral. La visita al nuevo espacio ubicado con el bello edificio del Palacio Episcopal permite aproximarse a los orígenes, arquitectura e historia de la Mezquita-Catedral. El recorrido permitirá descubrir este nuevo espacio del que dispone Córdoba para un mejor conocimiento de nuestro monumento insignia.

Centro de recepción de visitantes de la Mezquita-Catedral / A. J. González

Templo Romano

El inicio y el final de la ruta se harán por la calle Capitulares, donde se ubica el yacimiento arqueológico del Templo Romano. Este paseo permitirá conocer a fondo los restos del único templo de origen romano de la ciudad, del que se conservan numerosos restos arqueológicos y que estuvo dedicado en su día al culto imperial. La visita permitirá entender la importancia que tuvo el edificio y los diferentes trabajos arqueológicos que se han llevado a cabo desde su redescubrimiento en la década de los 50 del siglo XX. Asimismo, los visitantes podrán entrar al templo que el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en valor y restaurado para hacerlo visitable desde 2025.

Columnas del Templo Romano de Córdoba. / Manuel Murillo

Nombres de personajes ilustres en calles de Córdoba

La ruta comenzará en el Triunfo de San Rafael (junto Puerta del Puente) y finalizará en la calle Rey Heredia, donde se encuentra el convento de Santa Clara. Se hará un recorrido por calles de la judería de Córdoba y un repaso por algunos de los personajes que les han dado nombre. De este modo, se conocerá y se profundizará en la figura del Obispo Osio y cómo fue la transformación de la ciudad en su época.

Estatuas del cordobés Osio. / CÓRDOBA

Los templarios en Córdoba

Con esta ruta se quiere descubrir los lugares de Córdoba estuvieron, las leyendas e historias ocultas de los caballeros templarios. El recorrido comenzará en la Puerta de la Calahorra y finalizará en la calle Rave.

El legado arquitectónico de la saga de los Hernán Ruiz

La plaza Jerónimo Páez y el bello palacio que hoy alberga el Museo Arqueológico será el punto de partida de una ruta que terminará en la Puerta del Puente. En este itinerario se descubrirá el importante legado de la saga familiar de los Hernán Ruiz, los arquitectos que dejaron su sello en torres, edificios y portadas de la ciudad, y se descubrirán algunas de sus innumerables obras.

Varias piezas imperiales en el patio de la antigua sede del Museo Arqueológico, hacia 1930. / CÓRDOBA

Museo de Bellas Artes

Un recorrido por el edificio del Museo de Bellas Artes, ubicado en la plaza del Potro en el antiguo Hospital de la Caridad, permitirá descubrir algunas de las piezas más importantes de la historia del arte en Córdoba desde el siglo XIV hasta la actualidad.

Personajes ilustres olvidados

La ruta versa de poetas, inventores, médicos y personas influyentes en Córdoba cuya historia ha ido desapareciendo con el paso del tiempo. Arrancará en la Puerta de Sevilla y finalizará en la Puerta del Puente.

Los conventos de Córdoba

Esta ruta teatralizada paseará por algunos de los conventos de Córdoba más emblemáticos como el antiguo convento mercedario, Palacio de la Merced, actual sede de la Diputación de Córdoba. Según la organización es la forma más divertida de conocer el papel y la función de los conventos en Córdoba, contada por algunas de sus protagonistas. Finaliza la ruta en la plaza de Abades, donde se alzó en su día el Real Convento de Santa Clara con más de 4.000 metros cuadrados de superficie.

Iglesia de la Magdalena. / AJ González / COR

Barrios de San Pedro y la Magdalena

Se trata de una ruta por dos de los barrios históricos de Córdoba más bellos, San Pedro y la Magdalena, que permitirá conocer sus principales edificios, personajes y leyendas. El inicio se hará en los Jardines de Puerta Nueva (junto a Facultad de Derecho) y finalizará en la desacralizada Iglesia de la Magdalena.

Círculo de la Amistad

Esta visita al edificio del Real Círculo de la Amistad es una oportunidad única para conocer uno de los edificios paradigma de las letras y las artes en Córdoba desde que se creó en 1854. Situado en la calle Alfonso XIII, no suele abrir sus puertas a quienes no son socios y alberga algunas obras de gran valor como las pinturas de Julio Romero de Torres o su valiosa biblioteca.

Cristo de los Faroles en la plaza de Capuchinos. / Córdoba

Convento de Capuchinos, patios y jardines

El inicio y el final de la obra se harán en la plaza Cristo de los Faroles o plaza de Capuchinos por encontrarse en el convento que le da nombre. La visita permitirá conocer de primera mano el interior del convento, la vida dentro de él, la muralla del siglo XII que lo rodea y su huerto, una maravilla en el corazón de Córdoba.

Córdoba Romana

La ruta desvelará algunos de los secretos de la desconocida Córdoba romana, desde la época de la República al Imperio. El itinerario visitará alguno de los hitos más importantes de la historia de la capital de la Bética, que fue colonia patricia y el resurgir de la Córdoba monumental. Arranca en la Puerta del Puente y finaliza en el Palacio del Bailío, un hotel de 5 estrellas que alberga una domus romana perfectamente conservada.

Mar de Tetis-fósiles

Este recorrido que parte de la Ronda de Isasa (molino de la Albolafia) y concluye en la Puerta Almodóvar, pretende dar a conocer la historia de Córdoba a través de la piedra y fósiles del antiguo mar de Tetis, el precursor directo del actual Mar Mediterráneo. El mar Tetis fue un antiguo océano tropical que existió entre las masas continentales de Gondwana y Laurasia durante la Era Mesozoica (hace 200-66 millones de años) y cuyos habitantes marinos, como caracolas, quedaron fosilizados en algunos lugares de la ciudad como la misma Mezquita-Catedral.

La Córdoba del Obispo Osio

La ruta pone de relieve la importancia de Osio de Córdoba (256-357) el cordobés y obispo de la diócesis, uno de los religiosos más importantes de la Iglesia del siglo IV y mano derecha del emperador Constantino el Grande, a quien probablemente convirtió al cristianismo. El itinerario parte de la plaza de las Tendillas (quiosco de información turística) y finaliza en el Palacio de Orive.

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Inscripción

Todos aquellos que quieran participar en el programa de Rutas y visitas guiadas tendrán que hacer una inscripción previa del 6 al 10 de abril. En concreto, tendrán que enviar un WhatsApp al 644145932 y serán atendidos en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Te cuento Córdoba es la empresa de guías especializados encargada de cada una de las rutas, que suelen tener entre una hora y dos horas de duración. Todas son gratuitas.