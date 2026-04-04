Los fallecidos en Córdoba el sábado 4 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 5 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rosario Blancas Benítez

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael

Josefa Román Agüera

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Isabel Delgado de la Torre

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La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael.