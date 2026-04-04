Patrimonio
La Diputación mejora el aislamiento térmico de la Residencia de los Dolores de Córdoba para el bienestar de 69 residentes
El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, destaca la importancia de la colaboración para mejorar la calidad de vida de los mayores
La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Gobierno Interior, contribuirá a las obras de mejora realizadas en la Residencia de los Dolores de la capital, "una colaboración que permitirá la mejora del aislamiento térmico de esta infraestructura”.
Así lo ha señalado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha añadido que “se trabaja así en la instalación de nuevos sistemas de acristalamiento en esta entidad que ofrecen atención a 69 residentes, la mayoría de ellas dependientes y con patologías crónicas, lo que hace necesaria una atención especializada”.
Para Fuentes, “esta intervención influirá de manera directa en la mejora de la calidad de vida y, como consecuencia, en la salud, de las personas mayores que viven en la actualidad en el centro, una entidad cuya labor tiene un enorme calado en nuestra ciudad”.
“Sin duda, la instalación de estos nuevos cierres y acristalamientos repercutirá en el bienestar de los usuarios que residen en este momento en el centro, revirtiendo situaciones que venían dadas por las bajas temperaturas de nuestro invierno y por el acuciante calor de los meses de verano, algo que afecta a estas personas especialmente vulnerables”, ha matizado Fuentes.
Labor de la fundación
El presidente de la Diputación de Córdoba ha hecho hincapié, además, “en el importante trabajo que se viene realizando por parte de la Fundación Hospital San Jacinto Nuestra Señora de los Dolores, una entidad encaminada al cuidado y atención de personas mayores que trabaja por el bienestar de sus usuarios desde el compromiso y la responsabilidad social”.
“En esta labor de atención a quienes durante toda su vida han dado lo mejor de sí, juega un importante papel la colaboración entre administraciones y entidades sociales, un movimiento esencial para que quienes trabajan en el cuidado diario de nuestros mayores cuenten con los mayores recursos posibles”, ha apostillado Fuentes.
El presidente de la Diputación de Córdoba ha concluido señalando el importante valor de este edificio, calificado como Bien de Interés Cultural y datado en 1710, “lo que hace más necesaria si cabe las intervenciones que vengan a contribuir a su mantenimiento y puesta en valor”.
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