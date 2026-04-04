Sucesos
Buscan a un joven de 25 años desaparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
Policía Nacional y bomberos trabajan en la superficie y en el interior del lago para intentar dar con su paradero
La Policía Nacional busca a un joven de 25 años desaparecido desde la tarde de este sábado en las inmediaciones del lago Azul, en las canteras de Asland, en el término municipal de Córdoba capital, según han confirmado a este periódico fuentes oficiales.
La familia del joven ha denunciado su desaparición a las 19.30 horas de este sábado. Desde esta hora, los agentes de la Policía Nacional se han desplazado al entorno del lago para tratar de dar con el paradero del chico, dentro y fuera del agua. Efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Córdoba también se han sumado a la búsqueda que, según han detallado los bomberos, se ha centrado en la superficie del agua, sin éxito.
Abiertas todas las líneas de investigación
La Policía Nacional, que continúa trabajando en el lugar, ha señalado que se tienen abiertas todas las líneas de investigación y barajan todas las hipótesis. Los bomberos, por su parte, han precisado que en las próximas horas se incorporarán al dispositivo los equipos subacuáticos de la Policía para tratar de dar con la ubicación del joven.
Según ha podido saber este periódico, la investigación se centra en el entorno del lago Azul, ya que es la última ubicación que muestra el localizador del teléfono móvil del desaparecido.
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