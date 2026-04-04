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La banda del Cristo de Gracia denuncia que una de sus componentes fue agredida durante la procesión del Esparraguero

Una de las músicas de la agrupación sufrió un golpe en el labio por parte de una persona que se cruzó por delante y tuvo que dejar de tocar

Formación en los Trinitarios de la agrupación musical Cristo de Gracia, el pasado Jueves Santo.

Formación en los Trinitarios de la agrupación musical Cristo de Gracia, el pasado Jueves Santo. / LOLA RUIZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La agrupación musical Cristo de Gracia, de Córdoba capital, ha denunciado a través de redes sociales la agresión a una de sus integrantes durante el acompañamiento de la banda al Esparraguero, el pasado Jueves Santo. Según el comunicado emitido por la agrupación, una de las músicas recibió "un golpe" durante la procesión, en la calle Enrique Romero de Torres, que la obligó a abandonar la formación.

La banda acompaña el comunicado con unas imágenes de la música que sufrió el golpe, donde se puede observar la inflamación del labio. La agrupación lamenta, además, que ni siquiera recibió una disculpa por parte de quien le propinó el golpe.

Hechos que no son aislados

En el comunicado difundido, la agrupación musical Cristo de Gracia asegura que este tipo de hechos no se producen de forma aislada, sino que suelen repetirse a lo largo de la Semana Santa, días en los que la banda suele acompañar a varias hermandades. Según asevera la agrupación, hay personas que "intentan cruzar o incluso introducirse en nuestras filas mientras estamos interpretando, poniendo en riesgo a los músicos y el desarrollo del cortejo".

Por todo ello, la banda pide "respeto hacia quienes formamos parte fundamental de estos actos y que, al igual que el resto de participantes, merecemos respeto y consideración". Con todo ello, abogan por mantener las distancias y, sobre todo, evitar cruzar entre las filas, algo que, añaden, "no solo es una muestra de educación", sino también "una medida necesaria para garantizar la seguridad de todos".

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Desde la banda finalizan el comunicado agradeciendo a aquellas personas que "sí respetan a los músicos, tanto de nuestra formación como del resto de bandas cordobesas".

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