Historia
La Axerquía, el barrio que llegó a superar a la medina en la Córdoba califal
Esta zona es uno de los lugares históricos más interesantes de Córdoba y conserva una mezcla de elementos arquitectónicos que reflejan siglos de historia
En la Córdoba califal, cuando la ciudad era una de las urbes más importantes de Europa, surgió al este de la medina un espacio urbano que acabaría transformando por completo el mapa de la capital andalusí. Ese lugar era la Axerquía, un conjunto de arrabales que con el paso del tiempo llegó a superar en extensión a la propia ciudad original.
Hoy forma parte del casco histórico de Córdoba, y aunque queda en un segundo plano turístico al acaparar la Judería toda la atención, durante siglos fue una de las zonas más importantes de la capital, llena de barrios, mezquitas, huertas y residencias que reflejaban el crecimiento imparable de la ciudad.
El origen de la Axerquía
La palabra Axerquía procede significa literalmente la zona oriental. Con este nombre se designaba al territorio situado al este de la medina. A medida que Córdoba crecía durante los siglos IX y X, la población comenzó a establecerse fuera de las murallas de la medina. En torno a los caminos de acceso a la ciudad fueron apareciendo arrabales o barrios extramuros.
Aunque la gran expansión se produjo en época islámica, las excavaciones arqueológicas indican que la ocupación de este espacio era anterior. Ya en época romana existían barrios residenciales fuera de la ciudad.
Los arrabales que formaron una nueva ciudad
El primer barrio importante documentado en esta zona fue el arrabal de Sabular, surgido durante el Emirato de Córdoba en el siglo IX. Se desarrolló junto a una de las principales vías de entrada a la ciudad desde el este, lo que favoreció su crecimiento.
Con el paso del tiempo aparecieron nuevos arrabales. Para el siglo X, en pleno auge del Califato, las fuentes mencionan varios barrios importantes. Estos arrabales estaban formados por viviendas, mezquitas, espacios agrícolas y residencias aristocráticas, lo que demuestra que la Axerquía no era solo un suburbio popular, sino una zona diversa y activa.
Algunos vestigios de aquella arquitectura islámica siguen presentes hoy. En varios casos, los antiguos alminares de mezquitas fueron integrados posteriormente en torres de iglesias tras la conquista cristiana.
La muralla que protegió la Axerquía
A comienzos del siglo XI, Córdoba atravesó una profunda crisis política que provocó conflictos y saqueos en distintos barrios de la ciudad. Muchos arrabales situados en el sector occidental fueron devastados durante estos episodios de violencia. Sin embargo, la Axerquía logró resistir en gran medida gracias a la construcción de una muralla que protegía el área oriental.
Cuando Córdoba fue conquistada por Fernando III en el siglo XIII, la Axerquía experimentó una profunda reorganización. Las antiguas mezquitas fueron convertidas en iglesias, se reformaron las murallas y se rediseñaron algunas calles. Aun así, parte de la estructura heredada continuó condicionando el trazado de la ciudad.
Hoy la Axerquía es uno de los lugares históricos más interesantes de Córdoba. Barrios como San Lorenzo, San Pedro o Santiago conservan una mezcla de elementos arquitectónicos que reflejan siglos de historia.
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