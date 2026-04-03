¿Qué es la unidad de valoración de entornos?
Ante cualquier dificultad en el día a día, una valoración a tiempo y el uso adecuado de ayudas técnicas pueden marcar la diferencia entre dependencia y autonomía
DC Digital
La unidad de valoración es un servicio especializado que analiza de forma integral la situación funcional de la persona, identificando sus capacidades y limitaciones para mejorar su autonomía y calidad de vida. Desde terapia ocupacional, la funcionalidad —clave en la prevención de la discapacidad— se entiende como la capacidad de desenvolverse de forma independiente en el entorno cotidiano.
Esta valoración se centra en aspectos esenciales como la autonomía en actividades básicas (aseo, vestido, alimentación o movilidad), las limitaciones funcionales de origen motor, cognitivo o sensorial y el entorno físico y social, identificando barreras y oportunidades de adaptación.
Consecuencias
Uno de los puntos clave —y muchas veces desconocido— es el amplio mundo de las ayudas técnicas. Existen numerosas soluciones que pueden facilitar el día a día, mejorar la seguridad y reducir la dependencia. Sin embargo, con frecuencia no se conocen o no se utilizan correctamente, lo que limita su eficacia.
Pautas
Aquí es donde cobra especial importancia el papel del terapeuta ocupacional y del técnico ortoprotésico: valorar, seleccionar y adaptar estas ayudas de forma personalizada, asegurando su correcto uso y maximizando su beneficio real en la vida diaria.
En Sanicor, realizamos valoraciones completas que incluyen análisis funcional, entorno y asesoramiento en productos de apoyo, con el objetivo de mejorar la independencia y la calidad de vida.
Consejo profesional de María Agea, terapeuta ocupacional
Ante cualquier dificultad en el día a día, una valoración a tiempo y el uso adecuado de ayudas técnicas pueden marcar la diferencia entre dependencia y autonomía.
Más información
Web: Sanicor
Sanicor Córdoba | Ortopedia Aeuropuerto | Central
Dirección: Avda Aeropuerto, esquina C/Historiador Manuel Salcines, 1
Teléfono: 957 456 500
Sanicor Córdoba | Ortopedia Aeuropuerto | Sede 2
Dirección: Avda. Arroyo del Moro, 1
Teléfono: 957 464 906
- Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
- Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
- Los buzos de la Policía Nacional localizan un cadáver en el lago Azul de Córdoba a la espera de identificación
- Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
- Viernes Santo de Córdoba, en directo: la Legión acompaña al Señor de la Caridad en su vía crucis; el Nazareno reina en los pueblos
- Siete de cada diez viviendas de nueva construcción de la provincia de Córdoba están en la capital
- La huella del agua, conventos, templarios y la saga de los Hernán Ruiz: las 15 rutas guiadas de Córdoba para mayores de 60 años
- El detenido en Cabra por amenazar a Juanma Moreno fue concejal del PSOE y su mujer afectada por el retraso de los cribados de cáncer