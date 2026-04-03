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Consejo de salud

¿Qué es la unidad de valoración de entornos?

Ante cualquier dificultad en el día a día, una valoración a tiempo y el uso adecuado de ayudas técnicas pueden marcar la diferencia entre dependencia y autonomía

María Agea, terapeuta ocupacional en Sanicor.

María Agea, terapeuta ocupacional en Sanicor. / Sanicor

DC Digital

La unidad de valoración es un servicio especializado que analiza de forma integral la situación funcional de la persona, identificando sus capacidades y limitaciones para mejorar su autonomía y calidad de vida. Desde terapia ocupacional, la funcionalidad —clave en la prevención de la discapacidad— se entiende como la capacidad de desenvolverse de forma independiente en el entorno cotidiano.

Esta valoración se centra en aspectos esenciales como la autonomía en actividades básicas (aseo, vestido, alimentación o movilidad), las limitaciones funcionales de origen motor, cognitivo o sensorial y el entorno físico y social, identificando barreras y oportunidades de adaptación.

Consecuencias

Uno de los puntos clave —y muchas veces desconocido— es el amplio mundo de las ayudas técnicas. Existen numerosas soluciones que pueden facilitar el día a día, mejorar la seguridad y reducir la dependencia. Sin embargo, con frecuencia no se conocen o no se utilizan correctamente, lo que limita su eficacia.

Entorno accesible.

Entorno accesible. / Sanicor

Pautas

Aquí es donde cobra especial importancia el papel del terapeuta ocupacional y del técnico ortoprotésico: valorar, seleccionar y adaptar estas ayudas de forma personalizada, asegurando su correcto uso y maximizando su beneficio real en la vida diaria.

En Sanicor, realizamos valoraciones completas que incluyen análisis funcional, entorno y asesoramiento en productos de apoyo, con el objetivo de mejorar la independencia y la calidad de vida.

Existen numerosas soluciones que pueden facilitar el día a día, mejorar la seguridad y reducir la dependencia.

Existen numerosas soluciones que pueden facilitar el día a día, mejorar la seguridad y reducir la dependencia. / Sanicor

Consejo profesional de María Agea, terapeuta ocupacional

Ante cualquier dificultad en el día a día, una valoración a tiempo y el uso adecuado de ayudas técnicas pueden marcar la diferencia entre dependencia y autonomía.

Más información

Web: Sanicor

Sanicor Córdoba | Ortopedia Aeuropuerto | Central

Dirección: Avda Aeropuerto, esquina C/Historiador Manuel Salcines, 1

Teléfono: 957 456 500

Sanicor Córdoba | Ortopedia Aeuropuerto | Sede 2

Dirección: Avda. Arroyo del Moro, 1

Teléfono: 957 464 906

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