La Semana Santa cordobesa se va acercando al final de sus días grandes y lo hace con un Viernes Santo cargado de devoción, dolor y fervor en las calles. Te contamos todos los detalles de las estaciones de penitencia en su recorrido a la Catedral, en directo. En otro orden de cosas, mañana, en una jornada de tregua procesional, el Córdoba CF vuelve al terreno de juego en un derbi andaluz, frente al Cádiz CF, fuera de casa, en el que espera salir al fin de la mala racha que atraviesa. Por último, el hospital Reina Sofía cumple hoy medio siglo de vida. Así nació el complejo y así ha evolucionado hasta convertirse en un referente sanitario.

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