María del Carmen Pérez Adrián: "El Reina Sofía es muy cercano a la ciudadanía y un orgullo"

La especialista de Cuidados Paliativos del hospital universitario Reina Sofía María Carmen Pérez Adrián también ha cumplido 50 años como el hospital cordobés, centro en el que nació. Esta vecina del Campo de la Verdad estudió Medicina en Córdoba, pero inicialmente estuvo trabajando una década como médica de familia, que fue la especialidad que hizo.

Sin embargo, surgió la oportunidad de vincularse a la Unidad de Cuidados Paliativos, labor gestionada primero por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y asumida luego por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y en este servicio del Reina Sofía lleva ejerciendo las dos últimas décadas. «El Reina Sofía es un hospital muy cercano a la ciudadanía, referente en muchas áreas y los cordobeses lo vivimos como algo muy nuestro. Para mí es un orgullo formar parte de la plantilla de este centro con sus logros y sus déficits. Además, mis dos hijos han nacido a su vez aquí», sostiene.

María del Carmen Pérez Adrián, especialista en Cuidados Paliativos del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

«En cuanto a mi trabajo, el Reina Sofía no tenía Unidad de Paliativos y decidió apostar por este servicio. Ha sido el Reina Sofía un centro pionero y puntero en Cuidados Paliativos en Andalucía, aunque ahora ha surgido una unidad en Almería», incide.

Muy vinculada al hospital Reina Sofía

«He conocido mucho el Reina Sofía, porque a mi hermano mayor le han salvado la vida en el Reina Sofía en varias ocasiones, debido a la situación de salud que padece. Y mi fallecido padre requirió igualmente una cuidada atención por un proceso crónico que sufría», valora María del Carmen.

María del Carmen Pérez Adrián, especialista en Cuidados Paliativos del hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

El testimonio de esta profesional es solo un pequeño ejemplo del compromiso de la plantilla del Reina Sofía con su trabajo y del vínculo estrecho que les une a Córdoba y a su ciudadanía.