La joyería cordobesa espera tener 'la denominación de origen' de sus productos antes del verano

La joyería cordobesa sigue avanzando en la tramitación oficial de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), un sello de la Unión Europea equivalente a la denominación de origen que protege productos artesanales vinculados a una zona geográfica específica, certificando su calidad, reputación o características únicas. Los joyeros pretenden así ofrecer un plus que reconozca la tradición orfebre y joyera de Córdoba. El sector, que esperaba tener el distintivo antes de 2026, lleva más de un año preparando el documento con las singularidades de sus productos para que no pueda echarse atrás.

El presidente de la Asociación de Joyeros San Eloy, Isidoro García Escribano, ha informado de que se están manteniendo reuniones con la la Junta de Andalucía para presentar en los próximos días el pliego de condiciones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el pliego, se recogerá toda la documentación de la zona geográfica, el método de producción artesanal y la calidad vinculada a Córdoba, tras lo cual habrá que esperar respuesta de la Agencia Europea de Marcas. Según García Escribano, "esperamos que la IGP se nos conceda casi seguro antes del verano, lo que hará que nuestra joyería sea la primera de España con IGP".

La certificación IGP aportará prestigio, protección legal y mayor valor comercial a los productos cordobeses, algo especialmente valioso en la actual coyuntura económica internacional, en la que la joyería de Córdoba está intentando abrirse a nuevos mercados.