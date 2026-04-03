Ingenia se perfila como la empresa que redactará el proyecto del jardín del antiguo hospital militar

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha requerido a la empresa Ingenia. Ingeniería y Medioambiente SL, la que mejor puntuación ha recibido en el proceso de licitación, la documentación pertinente para la redacción de proyecto, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de urbanización del jardín del antiguo hospital militar de San Fernando. Urbanismo sacó a licitación en febrero este contrato para culminar el arreglo de los antiguos terrenos aledaños al hospital que hoy ocupan, entre otros, el sindicato UGT o el centro de emergencia habitacional. El contrato salió a licitación por 16.940 euros, impuestos incluidos. Si no hay imprevistos y la empresa presenta la documentación requerida, Ingenia será la que resulte como adjudicataria y la que se encargue de redactar el proyecto.

Actualmente, el jardín del antiguo hospital militar está abandonado y en él aparcan sin aparente orden los trabajadores de las asociaciones y fundaciones que tienen allí su sede. El espacio se estructura en tres plataformas horizontales situadas entre los distintos pabellones del complejo. La mayor parte del terreno está sin pavimentar, es de terrizo, aunque hay algunos ejemplares de naranjos y palmeras de gran tamaño que se conservan del antiguo jardín.

Urbanismo estima que la obra en sí costará en torno a medio millón de euros y consistirá en ejecutar todas las instalaciones, colocar elementos de mobiliario urbano y distintas construcciones para dar vida a este espacio infrautilizado. El contrato que se licita ahora para redactar el proyecto de intervención tiene un plazo de ejecución de un año.

Edificio del Centro de emergencia habitacional en el antiguo hospital militar. / AJGONZALEZ / COR

Historia del antiguo hospital

El hospital militar de San Fernando se construyó a principios del siglo XX y tuvo un uso eminentemente militar, aunque no era exclusivo. Estuvo en funcionamiento hasta la década de los años 2000 y finalmente el Ministerio de Defensa lo cedió al Ayuntamiento de Córdoba. En el año 2008, siendo presidente de la Gerencia de Urbanismo Andrés Ocaña se firmaron las escrituras de los pabellones con la Cruz Blanca, UGT y Acojer (hoy siguen sin estar ocupados todos los pabellones). De todos los pasajes de su historia el más famoso ocurrió el 26 de septiembre de 1984, cuando al hospital cordobés llegó herido de muerte y desde la plaza de toros de Pozoblanco Francisco Rivera, Paquirri, que terminó falleciendo allí.

El último de los pabellones ocupados ha sido el del centro de emergencia habitacional del Ayuntamiento. Se puso en marcha en abril del año pasado con la finalidad de acoger a familias con problemas puntuales de vivienda por causas sobrevenidas. El centro cuenta con 15 apartamentos para dar una solución habitacional de transición, y no definitiva.