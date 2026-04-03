Un incendio en La Cuchara de San Lorenzo obliga a evacuar a los comensales y deja dos plantas afectadas

Susto en el barrio de San Lorenzo en la noche del Viernes Santo. Un incendio en el restaurante La Cuchara de San Lorenzo de Córdoba que ha obligado a evacuar con rapidez a los comensales ha dejado dos plantas del establecimiento afectadas. La rápida actuación de los bomberos ha evitado que se produzcan daños personales.

Según han informado los bomberos de Córdoba, el fuego se ha iniciado a las 21.55 horas de este viernes. El humo se ha propagado rápidamente por el local y ha afectado a la planta baja y la primera planta del mismo. El incendio, que finalmente ha quedado en conato, según han detallado los bomberos a este periódico, se ha producido en horario de apertura del restaurante, por lo que ha causado un gran revuelo. No obstante, los comensales han sido evacuados rápidamente y no ha habido que lamentar daños personales. Sí se han producido daños materiales, aunque por ahora no se ha concretado su alcance.

Revuelo en San Lorenzo tras un incendio en un restaurante. / CÓRDOBA

Tres dotaciones de bomberos se han desplazado hasta la zona y han logrado extinguir el incendio en rápidamente, aunque continúan las tareas para la extracción total del humo. Un bar aledaño a La Cuchara de San Lorenzo también ha tenido que ser desalojado por la presencia de humo.

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Fuentes cercanas al suceso señalan que el fuego se ha iniciado en la cocina el restaurante.