El hospital Reina Sofía, símbolo de Córdoba, cumple hoy 50 años

Este Viernes Santo de 2026 hace hoy justo 50 años del 3 de abril de 1976, día en el que los entonces Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, realizaban su primera visita como monarcas a Córdoba. El acontecimiento incluyó una parada en el recién construido hospital universitario Reina Sofía para inaugurar dicho edificio y el Materno Infantil, aunque esta segunda infraestructura llevaba funcionando desde mayo de 1975. A las 6 de la tarde de esa jornada llegaron los Reyes a la Ciudad Sanitaria, que era el nombre con el que se conocía entonces al hospital. En la inauguración estuvieron presentes el entonces ministro de Trabajo, el egabrense José Solís, junto a otras autoridades de la época.

Diario CÓRDOBA narró este acontecimiento de forma extensa. El entonces obispo de Córdoba, José María Cirarda, bendijo el hospital y la reina Sofía descubrió la placa conmemorativa. Durante su visita, los entonces monarcas españoles recorrieron las instalaciones de la Ciudad Sanitaria y firmaron en el Libro de Honor de la institución, con la actuación de fondo de la tuna de la Facultad de Medicina.

Los reyes Juan Carlos I y Sofía recorren los pasillos del Materno Infantil del hospital Reina Sofía el 3 de abril de 1976. / CÓRDOBA

Los Reyes de España, presentes en la inauguración de 1976

El director del hospital Reina Sofía en aquellos momentos, Manuel Morillo Rico, fue el encargado de guiar la visita de los reyes, los cuales recibieron un caluroso recibimiento de una multitud de profesionales que no se querían perder una cita tan importante, en un momento histórico coincidente con los inicios de la democracia.

Este lunes 6 de abril de 2026, el hospital volverá a llenarse de emoción para celebrar uno de los actos centrales de este 50 aniversario. Con motivo de esta efemérides, el hospital Reina Sofía ha programado un centenar de iniciativas que se van a desarrollar todo el presente año. Ya el 40 aniversario fue todo un año de celebraciones, con una nueva visita de la reina Sofía incluida, así que este 2026 no podía ser menos festivo.

Visita de la reina Sofía por el 40 aniversario del hospital en 2016. / RAFA ALCAIDE

La reina Sofia presidió el acto central del 40 aniversario del hospital Reina Sofia. / Sánchez Moreno

Una plantilla feminizada y con más jefas

En esta programación ocupará un papel destacado la plantilla del Reina Sofía, que en efectivos dobla a la de 1976, es mayoritariamente femenina y se compone en la actualidad de un gran número de caras que no habían nacido aún hace 50 años. Otro aspecto distintivo es que en las primeras décadas del hospital los cargos directivos estuvieron ocupados por hombres, pero poco a poco han ido ganando terreno las directivas, de forma que ya ha habido dos gerentes mujeres y, prácticamente, un tercio del total de jefaturas de servicio están ocupadas en estos momentos por féminas.

Presentación de los actos con motivo del 50 aniversario. / A.J. GONZÁLEZ

José Antonio Griñán y María Jesús Montero, en la inauguración del centro de especialidades Castilla del Pino en julio de 2013. / Juan Manuel Vacas

Crecimiento de las infraestructuras

Por otro lado, en el ámbito de infraestructuras, el complejo del Reina Sofía es mucho mayor en metros cuadrados al que existía hace cinco décadas, pues hoy en día se compone de diez edificios (Hospital General, Hospital Provincial, Materno Infantil, Consultas Externas, Consultas Materno Infantiles, Centro de especialidades Castilla del Pino (que sustituyó a las consultas que había en Avenida de América y Sector Sur), Hospital de los Morales, centro de diálisis Perpetuo Socorro, Edificio de Gobierno y hospital de Palma del Río). Sin embargo, lo que no ha cambiado en este tiempo es el compromiso del Reina Sofía con sus pacientes, de ahí que el lema elegido para su cincuenta aniversario sea «50 años cuidando de ti».

Hospital de los Morales, edificio que también forma parte del hospital Reina Sofía. / Manuel Murillo

Nuevas Consultas Materno Infantiles del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

Nuevas Consultas Materno Infantiles

En los próximos meses la dirección del hospital ya ha anunciado que tiene previsto que empiecen a funcionar las nuevas consultas externas del Materno Infantil, lo que supondrá una nueva reorganización de la actividad asistencial, que aún se está definiendo por parte del centro. Esta infraestructura sanitaria, que ha recibido una inversión del Gobierno andaluz de 20 millones de euros, permitirá contar, una vez esté en funcionamiento, con 99 consultas para niños y mujeres, frente a las 44 actuales.

50 aniversario del Hospital Provincial en 2019. / Sánchez Moreno

Con la puesta en marcha de estas nuevas consultas materno infantiles se culmina un plan de modernización del hospital, que nació a raíz del grave incendio que sufrió el centro en 1996. Dicho plan contempló la construcción del edificio de Consultas Externas generales (abierto en 2002), las nuevas Urgencias y la ampliación de la UCI, entre otras muchas actuaciones.

Incendio ocurrido en el hospital Reina Sofía en 1996. / FRANCISCO GONZALEZ

Junto a la Facultad de Medicina y el Imibic

Junto a la Ciudad Sanitaria del Reina Sofía, se encuentra la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, hoy Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, centro universitario del que se ha venido nutriendo el hospital en los últimos 50 años para prestar asistencia, docencia e investigación y que cuenta entre sus docentes con profesionales también del hospital.

Anexo al Reina Sofía se encuentra a su vez el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic), que echó a andar en el año 2008. Es la entidad encargada de gestionar y desarrollar junto al hospital numerosas investigaciones e iniciativas en pro de la mejora de la salud de la población.

Los reyes Felipe y Letizia estuvieron recientemente en el hospital Reina Sofía visitando a las víctimas del accidente de trenes de Adamuz. / Casa Real

Llegados a este momento es importante repasar algunos de los hitos y avances sanitarios logrados hasta ahora por los profesionales del hospital Reina Sofía, aunque serán muchos más los que quedan por venir. La incorporación y actualización de tecnología, así como la formación constante de los profesionales es lo que ha contribuido en gran parte a la consecución de estos hitos. El Reina Sofía cuenta con un total de 22 unidades y procedimientos de referencia para Andalucía (URPA), es decir, para los que el hospital cordobés es el centro preferente de asistencia, pudiendo dar cobertura a cualquier paciente de la región para todas estas patologías y problemas de salud concretos. Su gran capacidad se ha visto demostrada en un sinfín de actuaciones, aunque llamó especialmente la ejemplar atención durante la pandemia del coronavirus y en la reciente tragedia de Adamuz.

Aplausos en apoyo del personal sanitario en la puerta de Urgencias del hospital Reina Sofía en los primeros días de la pandemia del coronavirus en 2020. / FRANCISCO GONZALEZ

Referente nacional

Al margen de las 22 URPA, en el hospital Reina Sofía se encuentran cinco de las 43 unidades sanitarias andaluzas de referencia nacional para el tratamiento de diversas enfermedades en pacientes de todo el país (CSUR), que son trasplante hepático pediátrico; trasplante pulmonar pediátrico y adulto; trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil; enfermedades glomerulares complejas en adultos y patología del eje hipotálamo-hipófisis.

Preparación de una intervención de Neurocirugía. / Víctor Castro

Innovación en Cirugía y Cardiología

En el ámbito de la actividad asistencial, el Reina Sofía ha destacado desde su apertura por sus innovadores métodos en Cirugía, Cardiología y por su actividad trasplantadora (efectuando el primer injerto, de riñón, el 6 de febrero de 1979 y logrando numerosos hitos nacionales y mundiales en esta materia). En la actualidad, el Reina Sofía mantiene el prestigio en esas áreas y lo ha ampliado a otras como Oncología (donde destaca en el uso de la IA frente al cáncer de mama, por citar solo un ejemplo); Terapia Celular (cuenta con una nueva unidad para desarrollar terapias CAR-T para linfomas y leucemias); Neurocirugía; Cirugía Oral y Maxilofacial, Medicina Nuclear, Cirugía Pediátrica, Neurología, Inmunología, Medicina Interna, entre otras muchas especialidades.

A la izquierda, Javier Briceño, jefe de Cirugía General y Digestiva del hospital Reina Sofía, usando cirugía robótica con otros compañeros. / A.J. GONZÁLEZ

Cirugía robótica

En cuanto al uso de la cirugía robótica, un escalón más en la evolución de una cirugía que era más abierta hace 50 años a una cirugía menos invasiva en las últimas décadas, hace apenas 8 años empezó a usarse la robótica en el Reina sofía. Primero se empleó en Cirugía General y Urología, después se extendió a Cirugía Torácica, Ginecología, Otorrinolaringología, Coloproctología, Cirugía Hepatobiliar, Cirugía Bariátrica, Cirugía Pediátrica, Cirugía de Pared Abdominal y Suelo Pélvico.

Presentación del trasplante hepático de donante vivo, cuya extracción se hizo con cirugía robótica. / Manuel Murillo

El Reina Sofía es centro pionero en Andalucía en la incorporación de la cirugía robótica en las citadas especialidades y el último hito en este terreno han sido las primeras extracciones hepáticas de donante vivo mediante cirugía robótica para implantar parte del hígado de una vecina de Málaga a su sobrina, cuando la pequeña tenía solo 5 meses.

La montillana María Ángeles López, primera paciente en recibir un trasplante pulmonar en Córdoba en 1993, con los doctores Rafael Lama, Ángel Salvatierra y Luis M. Entrenas. / FRANCISCO GONZALEZ

Trasplantes pioneros

Respecto a los trasplantes, desde el inicio del programa trasplantador en 1979, el Hospital Reina Sofía ha llevado a cabo más de 10.800 trasplantes, de los que unos 800 han beneficiado a pacientes en edad pediátrica. Los primeros trasplantes de órganos y tejidos se produjeron en Córdoba entre 1979 (primero de riñón) y 1993 (primero de pulmón).

Laurita recibió un corazón con solo 8 días de vida. / FRANCISCO GONZALEZ

Entre uno y otro trasplante, se produjo el primer injerto en Córdoba de médula ósea (1981); el primero renal de donante vivo (1985); el primero de corazón (1986); el primero de páncreas (1988); primero de hígado (1989) y el primero de córnea (1992). Los trasplantes históricos llevados a cabo por el Reina Sofía son muchos, pero se pueden citar algunos como el de corazón que benefició en 1998 a Laurita, una niña de Granada, cuando tenía solo 8 días de vida; la realización del primer trasplante combinado de hígado y pulmón a un niño en España en 2003; la implantación del primer corazón artificial a un niño en 2009 o el primer trasplante hepático de donante vivo de abuela a nieto en 2015.

Primer trasplante de hígado por donación de vivo de abuela a nieto en 2015. / Sánchez Moreno

El balance de trasplantes del hospital Reina Sofía en 2025 fue el segundo mejor en cifras de la historia del centro, después del récord histórico de 2024, influenciado, sobre todo, por el gran despegue que se ha producido en los últimos años en trasplante pulmonar.

El hospital es muy bien valorado

El Reina Sofía se situó el pasado año como noveno mejor hospital de España y primero de Andalucía, según el Índice de Excelencia Hospitalaria, un informe de referencia del sector que cada año publica el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA), en el que se analiza la calidad asistencial y la transformación de los centros hospitalarios españoles, tanto públicos como privados. Fue la primera vez que el hospital cordobés se situó entre los diez primeros del país y líder en el ránking andaluz.

Imagen actual del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

Aspectos que podrían mejorar

A pesar de todos estos positivos datos, la realidad actual es que, como la mayoría de hospitales, el Reina Sofía está teniendo que hacer frente en los últimos tiempos a una creciente lista de espera para algunas pruebas, operaciones y consultas, situación en gran parte motivada a que la población cada vez vive más años, se preocupa más por su salud y requiere de más asistencia.

Por otro lado, no está previsto de momento que pronto pueda contar el Reina Sofía con habitaciones individuales para los pacientes ingresados, al menos en el Hospital General, aunque sí se continúa trabajando en que los ingresos sean cada vez más cortos y apostando más por la hospitalización y atención domiciliaria en las patologías y trasplantes que es posible, dentro de las líneas de humanización.

El hospital Reina Sofía mantiene una estrecha relación con la Facultad de Medicina y con la Universidad de Córdoba. / Chencho Martinez

Otro de los ejes sobre los que lleva tiempo trabajando en el hospital es en la atención a la cronicidad y a las personas mayores, al mismo tiempo que el propio Reina Sofía tiene que emplearse a fondo para contar con los recursos necesarios para seguir prestando atención con la energía de un hospital joven, pero con la veteranía de acabar de cumplir 50 años de intensa labor.