Córdoba va camino de cerrar este año una Semana Santa de pleno tras vivir un emocionante Jueves Santo en el que siete hermandades hicieron estación de penitencia, con procesiones que se prolongaron hasta la ‘madrugá’ en el caso de la Buena Muerte. Además, analizamos los efectos en el sector joyero cordobés de las variaciones en el precio del oro, y soplamos las velas del hospital Reina Sofía que, hoy, 3 de abril, cumple 50 años

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