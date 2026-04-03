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La actualidad del 3 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La crónica de un Jueves Santo inolvidable, los efectos de la fluctuación del precio del oro en la joyería cordobesa, y el 50 cumpleaños, hoy viernes, del hospital Reina Sofía son los titulares destacados de esta jornada

La Caridad, en la plaza de la Corredera este Jueves Santo.

La Caridad, en la plaza de la Corredera este Jueves Santo. / Víctor Castro

María Roso

Córdoba va camino de cerrar este año una Semana Santa de pleno tras vivir un emocionante Jueves Santo en el que siete hermandades hicieron estación de penitencia, con procesiones que se prolongaron hasta la ‘madrugá’ en el caso de la Buena Muerte. Además, analizamos los efectos en el sector joyero cordobés de las variaciones en el precio del oro, y soplamos las velas del hospital Reina Sofía que, hoy, 3 de abril, cumple 50 años

Además, destacamos estas otras noticias:

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