La actualidad del 3 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La crónica de un Jueves Santo inolvidable, los efectos de la fluctuación del precio del oro en la joyería cordobesa, y el 50 cumpleaños, hoy viernes, del hospital Reina Sofía son los titulares destacados de esta jornada
Córdoba va camino de cerrar este año una Semana Santa de pleno tras vivir un emocionante Jueves Santo en el que siete hermandades hicieron estación de penitencia, con procesiones que se prolongaron hasta la ‘madrugá’ en el caso de la Buena Muerte. Además, analizamos los efectos en el sector joyero cordobés de las variaciones en el precio del oro, y soplamos las velas del hospital Reina Sofía que, hoy, 3 de abril, cumple 50 años
- Córdoba vive un Jueves Santo de cálido esplendor desde Levante hasta Poniente
- Filipinas e Indonesia: la joyería cordobesa busca nuevos mercados ante el tobogán del precio del oro
- Detenido por increpar y amenazar de muerte a Juanma Moreno durante su visita a Cabra
Además, destacamos estas otras noticias:
Semana Santa
- Los pueblos de Córdoba entran en los días grandes con una jornada de Jueves Santo luminosa y plena
- La Legión acompaña en Córdoba al Señor de la Caridad en su vía crucis del Viernes Santo: horario e itinerario
Córdoba ciudad
- La unidad de Caballería de la Policía Local de Córdoba cumple 150 años: retos y necesidades para el futuro
- El hospital Reina Sofía, símbolo de Córdoba, cumple hoy 50 años
- El Ayuntamiento de Córdoba adjudica a Jicar la construcción del parque de Miralbaida, que tendrá zona de juegos y calistenia
Provincia
- El Ayuntamiento de Lucena da dos meses a los dueños de las bodegas del Carmen para evitar su demolición subsidiaria
Cultura
- Fito & Fitipaldis, Ruth, Víctor Manuel y Guerreras K-Pop: Córdoba recibe la primavera con un cartel repleto de música
Córdoba CF
España
- Vox acusa al PP de actuar como “contrabandistas de ría” y eleva la tensión en plenas negociaciones autonómicas
Internacional
- Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
- Un incendio en La Cuchara de San Lorenzo obliga a evacuar a los comensales y deja dos plantas afectadas
- Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
- Los buzos de la Policía Nacional localizan un cadáver en el lago Azul de Córdoba a la espera de identificación
- Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
- La Aemet pone fin a los días soleados y fija el regreso de los paraguas en Córdoba
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Cádiz y el Córdoba CF
- Viernes Santo de Córdoba, en directo: la Legión acompaña al Señor de la Caridad en su vía crucis; el Nazareno reina en los pueblos