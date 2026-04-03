Sucesos
Arden nueve coches en el Sector Sur de Córdoba durante la madrugada
Los bomberos de la capital han tenido que intervenir en dos calles del barrio para sofocar los incendios
El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Córdoba capital ha tenido una noche movida durante la pasada madrugada, mientras la ciudad acababa de vivir sus procesiones nocturnas del Jueves Santo. Varias dotaciones de bomberos tuvieron que desplazarse por dos veces hasta el Sector Sur para acabar con el fuego que ha terminado calcinando nueve vehículos.
La primera intervención se dio en torno a las 3.30 horas de la madrugada en la calle Pasaje de Ubrique, donde según fuentes de los Bomberos de Córdoba capital ardieron cuatro vehículos.
Unas horas más tarde, ya casi al amanecer y sobre las 6.30 horas, de nuevo los especialistas tuvieron que acudir hasta el mismo barrio para apagar el fuego que quemó otros cinco vehículos. En esta ocasión los siniestros se produjeron en la calle Segunda de Miraflores.
Ambas calles se encuentran separadas por apenas unos cientos de metros. Segunda de Miraflores está justo al lado del Centro de Arte Contemporáneo, mientras que el Pasaje de Ubrique se localiza más al sur, muy cerca de la avenida de Cádiz.
Los daños materiales, por lo que se observa en las imágenes difundidas por los Bomberos de Córdoba, han sido muy cuantiosos ya que varios vehículos se ven completamente calcinados. No consta que se han producido heridos ni se ha informado acerca del origen de los incendios.
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