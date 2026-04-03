50 aniversario del hospital Reina Sofía de Córdoba: el vínculo emocional del médico Rafael León, que nació y trabaja allí

Pocos días antes de que fuera inaugurado oficialmente el hospital universitario Reina Sofía, el 30 de marzo de 1976, nacía en este centro el médico Rafael Léon López, que con el tiempo se convertiría en especialista en Medicina Intensiva del hospital. Quién iba a imaginar entonces que 50 años después Rafael León seguiría unido al Reina Sofía tras estudiar Medicina en la Universidad de Córdoba.

Ya desde tercero de carrera Rafael se pasaba los veranos en el servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial, aprendiendo de médicos como Pedro Sánchez Guijo o del que considera su mentor, Manuel Montero, «por ejercer una medicina muy humanística».

Vocación por la medicina

«Cuando era más pequeño escuchaba decir a familiares míos que yo iba para doctor. Me empezó a llamar la atención esta carrera poco a poco y me gustaban series como ‘Érase una vez...La vida’», señala. «Desde que entré en la facultad yo tenía mucha ilusión por ir a aprender al hospital. De hecho, se lo comenté a los profesores, pero ellos me decían que tenía que esperar a adquirir conocimientos para sacar más partido a esa fase práctica», comenta.

El especialista en Medicina Intensiva del hospital Reina Sofía Rafael León. / A.J. GONZÁLEZ

Tras la carrera, decidió especializarse en Medicina Intensiva, una materia que no se abordaba entonces apenas en la facultad, pero que le empezó a llamar mucho la atención hasta enamorarse de la misma después de que en su primera guardia como alumno pudiera estar presente en la atención prestada a un paciente gran quemado y también a una persona en parada cardiaca. «Me marcó mucho la forma de afrontar las patologías graves por parte de doctores como Miguel Ángel Chirosa», relata.

«Realizar la especialidad de Medicina Intensiva en el Reina Sofía me permitió aprender a asistir a un amplio abanico de pacientes que en otros hospitales no iba a poder conocer, por contar el hospital con el equipo de Hemodinámica de José Suárez de Lezo o el de Cirugía Cardiovascular de Manuel Concha, que eran muy potentes», destaca.

Vínculos muy estrechos

«Mi tutor fue Eloy Espejo, que era un profesional muy humano, que nos enseñaba mucho en el hospital, pero luego nos llevaba también de tabernas y nos trataba a residentes como a mí o al actual coordinador de trasplantes José María Dueñas como si fuera nuestro padre. Cuando acabé la especialidad, tuve suerte de poder quedarme a trabajar en el Reina Sofía», expresa.

El especialista en Medicina Intensiva del hospital Reina Sofía Rafael León. / A.J. GONZÁLEZ

En los 30 años que lleva vinculado al Reina Sofía, Rafael León estima que el hospital ha experimentado un gran desarrollo a nivel tecnológico, profesional y de investigación. «En la época que yo empecé a estudiar no se podían salvar tantas vidas en la UCI como ahora», afirma, gracias a diferentes avances, entre ellos la ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea), que es una máquina que asume temporalmente la función del corazón y de los pulmones mientras se intenta lograr la recuperación.

Familia y trabajo

«Para mí el Reina Sofía supone un vínculo emocional muy importante. A mi mujer la conocí en el hospital y mis dos hijos han nacido en este centro. Además, comparto trabajo con profesionales maravillosos de todas las categorías, aunque, como en todos los aspectos de la vida, también pueda haber momentos negativos, pero el balance es positivo. A mis alumnos les digo, que al igual que uno se siente a lo mejor orgulloso del equipo de fútbol de su ciudad o del Real Madrid o el Barcelona, tenemos que estar orgullosos de contar con el hospital Reina Sofía en nuestra ciudad, porque es un pilar de Córdoba, con profesionales comprometidos con la vida humana y con darlo todo. Y eso se ve a diario y también cuando ocurrió la tragedia de Adamuz, que se presentó mucha plantilla de descanso a ayudar sin necesidad de avisar a nadie», remarca.