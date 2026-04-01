Música, sorteos, ocio y mucho más: Viñuela Shopping Hill regresa el 18 de abril con un amplio programa de actividades

La cuenta atrás ya ha comenzado. La octava edición de Viñuela Shopping Hill regresa a las calles de la Avenida de Jesús Rescatado el próximo sábado 18 de abril con una amplia oferta de actividades. El evento está organizado por el Centro Comercial Abierto Viñuela y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, de la Diputación de Córdoba y de la Junta de Andalucía, y con la colaboración de diversas entidades, instituciones y empresas.

Con las compras realizadas durante el día, se conseguirá un cartón para participar en el bingo de la suerte.

Viñuela Shopping Hill nace con varios objetivos: promover y preservar el comercio de proximidad, dinamizar la zona comercial, e impulsar el desarrollo económico de la ciudad. Además, se ha consolidado como una jornada de convivencia anual entre vecinos, comerciantes y asociaciones.

Asistentes en la pasada edición de Viñuela Shopping Hill. / CCA Viñuela

Concursos, exhibiciones y magia

Las actividades se localizarán en dos escenarios diferentes, ambos en el entorno de la Avenida Jesús Rescatado. En cuanto al horario, está establecido entre las 11.00 y las 01.00 horas. Habrá un concurso de salmorejo, un bingo de la suerte, una exhibición de cetrería, espectáculos de magia, sorteos, conciertos, degustaciones y muchas actividades más.

Showcooking a cargo de Thermomix. / CCA Viñuela

Escenario Jesús Rescatado | Esquina Avenida de Libia

11.00 horas: showcooking a cargo de Thermomix.

showcooking a cargo de Thermomix. 12.00 horas: concurso ‘Mejor salmorejo de CCA Viñuela’ ¡A todo thermo!

concurso ‘Mejor salmorejo de CCA Viñuela’ ¡A todo thermo! 13.00 horas: Chirigota ‘Los Picos de Oro’ | Los Chaches.

Chirigota ‘Los Picos de Oro’ | Los Chaches. 15:00 horas: Son del Barrio.

Son del Barrio. 17.00 horas: Grupo Pa’ ti Pa’ mi.

Grupo Pa’ ti Pa’ mi. 18.30 horas: bingo de la suerte y animación especial CCA Viñuela.

bingo de la suerte y animación especial CCA Viñuela. 20.30 horas: Manuel Santiago Heredia: La Corredera.

Manuel Santiago Heredia: La Corredera. 22.30 horas: Sputnik 54.

Habrá un concurso al ‘Mejor salmorejo de CCA Viñuela’. / CCA Viñuela

Escenario Jesús Rescatado 2 | Esquina Avenida de La Viñuela

11.00 horas: exhibición FITFLAMC | Instructora Carmen López.

exhibición FITFLAMC | Instructora Carmen López. 12.00 horas: exhibición de cetrería.

exhibición de cetrería. 13.00 horas: actuación mago Franky Magic.

actuación mago Franky Magic. 16.30 horas: Grupo Salmuera.

Grupo Salmuera. 18. 30 horas: espectáculo de magia con Pablo Romón.

espectáculo de magia con Pablo Romón. 21.00 horas: Grupo de Versiones ‘La InrerPop’.

Actividades infantiles

Los más pequeños de la casa también disfrutarán de Viñuela Shopping Hill con actividades que están programadas exclusivamente para ellos. A las 12.30 horas tendrá lugar una ruleta de la fortuna y, a las 17.00 horas, el cuentacuentos: compra en tu barrio. También habrá actividades lúdicas a cargo de Colegio Trinitarios, Colegio Franciscanos y la Asociación de Vecinos La Viñuela.

La jornada incluye actividades para los más pequeños. / CCA Viñuela

Atracciones, sorteos y exposiciones

El programa de actividades de CCA Viñuela también incluye atracciones infantiles, una exposición de coches clásicos de Córdoba y un sorteo de 500 euros en compras. Además, las personas que realicen compras durante el día conseguirán un cartón para participar en el bingo de la suerte.