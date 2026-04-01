Música, sorteos, ocio y mucho más: Viñuela Shopping Hill regresa el 18 de abril con un amplio programa de actividades
La cita tendrá lugar en dos escenarios diferentes, ambos en el entorno de la Avenida Jesús Rescatado
La cuenta atrás ya ha comenzado. La octava edición de Viñuela Shopping Hill regresa a las calles de la Avenida de Jesús Rescatado el próximo sábado 18 de abril con una amplia oferta de actividades. El evento está organizado por el Centro Comercial Abierto Viñuela y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, de la Diputación de Córdoba y de la Junta de Andalucía, y con la colaboración de diversas entidades, instituciones y empresas.
Con las compras realizadas durante el día, se conseguirá un cartón para participar en el bingo de la suerte.
Viñuela Shopping Hill nace con varios objetivos: promover y preservar el comercio de proximidad, dinamizar la zona comercial, e impulsar el desarrollo económico de la ciudad. Además, se ha consolidado como una jornada de convivencia anual entre vecinos, comerciantes y asociaciones.
Concursos, exhibiciones y magia
Las actividades se localizarán en dos escenarios diferentes, ambos en el entorno de la Avenida Jesús Rescatado. En cuanto al horario, está establecido entre las 11.00 y las 01.00 horas. Habrá un concurso de salmorejo, un bingo de la suerte, una exhibición de cetrería, espectáculos de magia, sorteos, conciertos, degustaciones y muchas actividades más.
Escenario Jesús Rescatado | Esquina Avenida de Libia
- 11.00 horas: showcooking a cargo de Thermomix.
- 12.00 horas: concurso ‘Mejor salmorejo de CCA Viñuela’ ¡A todo thermo!
- 13.00 horas: Chirigota ‘Los Picos de Oro’ | Los Chaches.
- 15:00 horas: Son del Barrio.
- 17.00 horas: Grupo Pa’ ti Pa’ mi.
- 18.30 horas: bingo de la suerte y animación especial CCA Viñuela.
- 20.30 horas: Manuel Santiago Heredia: La Corredera.
- 22.30 horas: Sputnik 54.
Escenario Jesús Rescatado 2 | Esquina Avenida de La Viñuela
- 11.00 horas: exhibición FITFLAMC | Instructora Carmen López.
- 12.00 horas: exhibición de cetrería.
- 13.00 horas: actuación mago Franky Magic.
- 16.30 horas: Grupo Salmuera.
- 18. 30 horas: espectáculo de magia con Pablo Romón.
- 21.00 horas: Grupo de Versiones ‘La InrerPop’.
Actividades infantiles
Los más pequeños de la casa también disfrutarán de Viñuela Shopping Hill con actividades que están programadas exclusivamente para ellos. A las 12.30 horas tendrá lugar una ruleta de la fortuna y, a las 17.00 horas, el cuentacuentos: compra en tu barrio. También habrá actividades lúdicas a cargo de Colegio Trinitarios, Colegio Franciscanos y la Asociación de Vecinos La Viñuela.
Atracciones, sorteos y exposiciones
El programa de actividades de CCA Viñuela también incluye atracciones infantiles, una exposición de coches clásicos de Córdoba y un sorteo de 500 euros en compras. Además, las personas que realicen compras durante el día conseguirán un cartón para participar en el bingo de la suerte.
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