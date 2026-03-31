Licencias
Urbanismo saca a información pública tres proyectos de apartamentos turísticos en Córdoba
La GMU ha recibido tres solicitudes de calificación ambiental, que permitirán la construcción de pisos turísticos en las calles Buen Pastor, Horno y Espalda Santo Cristo
La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a información pública tres solicitudes de calificación ambiental para la implantación de nuevos apartamentos turísticos en distintos puntos de la ciudad.
Según los anuncios publicados en el tablón de edictos de la GMU, una de las solicitudes ha sido presentada para desarrollar una actividad de apartamentos turísticos en la calle Horno, 6, muy cerca de la torre de la Calahorra, tras atravesar el Puente Romano.
A esta se suma la petición formulada por La Sartaneja SL, que promueve un proyecto de apartamentos turísticos con piscina en la calle Buen Pastor, 2, en pleno casco histórico. Este inmueble es una vivienda de unos 776 metros cuadrados, con 5 habitaciones, 5 baños y construida en 1965. Asimismo, Estancias Encanto Córdoba SL ha solicitado la calificación ambiental para una actividad de apartamentos turísticos en la calle Espalda Santo Cristo, 1-A, muy cerca también de La Calahorra.
Los expedientes permanecerán expuestos al público durante un plazo de 20 días hábiles. Durante ese periodo, las personas interesadas podrán consultar la documentación en la Oficina de Actividades de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Para ello, será necesario solicitar cita previa a través del portal habilitado por el Ayuntamiento de Córdoba.
Estas solicitudes de licencia se suman al goteo constante de peticiones que recibe y tramita la GMU. De las últimas, dos bloques con casi 30 apartamentos turísticos en las calles Sevilla y Ambrosio de Morales.
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