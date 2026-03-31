La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Una brillante jornada de Lunes Santo en la capital y la provincia, así como un reportaje del "cerebro" que gestiona las incidencias en la carrera oficial marcan el inicio de la jornada
Córdoba ha completado un segundo día brillante de Semana Santa con los desfiles procesionales de La Merced, La Presentación, La Estrella, La Sentencia, Vía Crucis y Remedio de Ánimas. Una jornada que ha conjugado el frescor de las hermandades de capa con el recogimiento de las cofradías de negro. Nuestra crónica del Lunes Santo marca la tónica informativa para arrancar la jornada. Además, también narramos las procesiones del Lunes Santo en los pueblos de la provincia y completamos el trío de noticias destacadas con un reportaje sobre el "cerebro" en el que se gestionan las incidencias de la Semana Santa en la carrera oficial de la capital.
- Crónica del Lunes Santo en Córdoba: Cañero se presenta en carrera oficial al pueblo
- Devoción y solemnidad dibujan el Lunes Santo la antesala de la Pasión en los pueblos
- Aquí está el «cerebro» de la Semana Santa de Córdoba: así se gestionan las incidencias en la OTCE
Además, destacamos estas otras noticias:
Las cofradías, en imágenes
- La Presentación al Pueblo se estrena con ilusión en el Lunes Santo
- Veneración y devoción en la procesión de La Merced en el Lunes Santo
- San Nicolás acoge con fervor el discurrir de la hermandad de La Sentencia
- Huerta de la Reina vibra con la procesión de la Estrella
- El barrio de San Lorenzo arropa en su fe al Remedio de Ánimas
- El Cristo de la Salud del Vía Crucis conmueve a los fieles en su procesión
Córdoba ciudad
- «Crack» en cada paso, el ritual de las pipas en Semana Santa
- Un costalero, atendido por la Cruz Roja en el Patio de los Naranjos de la Catedral de Córdoba al sufrir un posible accidente cardiovascular
- Más de 3.200 viviendas turísticas en Córdoba un año después de la moratoria: ¿cómo ha afectado la medida?
- Emacsa elimina la subida de tarifa prevista para 2027 tras las observaciones de la Junta de Andalucía
- Suiza y Baréin, los principales inversores extranjeros en Córdoba durante 2025
Provincia
- Carmen Flores, alcaldesa de Aguilar de la Frontera: «La política se ha convertido en dinero y derechos, sin ideología»
Deportes
Internacional
- Israel aprueba imponer la pena de muerte a los palestinos condenados por asesinato
- Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba con el permiso de Trump
España
- El juez indaga en transferencias del despacho que fundó Montoro a EEUU que sus directivos recurren por "prospectivas"
- El Gobierno reforzará el escudo 'anticrisis' si se agrava la escalada de precios y presiona a las comunidades para activar ya medidas extra
- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
- Guía del Lunes Santo en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
- Herido en una pelea en Córdoba por orinar a la salida del Cristo del Amor en el Cerro
- El Gobierno prepara la licitación para mejorar el embarque de los trenes de alta velocidad en la estación de Córdoba
- Un motorista muere en Córdoba y otra persona resulta herida en una colisión en la Altea
- Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Lunes Santo: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías
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