Córdoba ha completado un segundo día brillante de Semana Santa con los desfiles procesionales de La Merced, La Presentación, La Estrella, La Sentencia, Vía Crucis y Remedio de Ánimas. Una jornada que ha conjugado el frescor de las hermandades de capa con el recogimiento de las cofradías de negro. Nuestra crónica del Lunes Santo marca la tónica informativa para arrancar la jornada. Además, también narramos las procesiones del Lunes Santo en los pueblos de la provincia y completamos el trío de noticias destacadas con un reportaje sobre el "cerebro" en el que se gestionan las incidencias de la Semana Santa en la carrera oficial de la capital.

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Las cofradías, en imágenes

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