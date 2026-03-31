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Susto en la plaza de Chirinos: un incendio en una cocina obliga a los bomberos a intervenir

El fuego se originó cerca de la medianoche y no fue necesario desalojar el edificio

Imagen de archivo de los bomberos de Córdoba.

Imagen de archivo de los bomberos de Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Los bomberos de Córdoba tuvieron que intervenir en la noche de este lunes en un incendio declarado en la cocina de una vivienda en la plaza de Chirinos.

Según ha informado el cuerpo, el aviso se recibió en torno a las 23.30 horas y obligó a actuar con rapidez ante el riesgo de que el fuego se propagara a otras estancias del domicilio. El incendio se habría originado en la cocina, presuntamente por una sartén que quedó al fuego.

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No hubo que lamentar heridos ni fue necesario desalojar el edificio.

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