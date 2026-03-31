Salen a licitación las obras para ampliar el enlace en Córdoba de la A-4 con la Base Logística del Ejército y La Rinconada

La modificación del enlace de la A-4 en La Rinconada ha dado este martes su paso más reciente y concreto: la Junta de Compensación del Parque Logístico Empresarial de Córdoba Gran Capitán ha sacado a licitación las obras para remodelar el acceso del punto kilométrico 382+800 de la autovía, la conexión prevista para dar servicio tanto al futuro parque empresarial como al entorno de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

La actuación sale a concurso con un presupuesto base de 7,66 millones de euros, más IVA, y con un plazo de ejecución de 12 meses. El procedimiento elegido es el de publicidad y concurrencia, y las empresas interesadas dispondrán de 30 días naturales para presentar sus ofertas.

El movimiento confirma el avance de un proyecto estratégico para la movilidad de la zona, donde se levanta la futura base logística militar y donde también se proyecta el área empresarial vinculada a la actividad industrial y del transporte. La intervención busca ampliar la capacidad del enlace actual de la A-4 para absorber el tráfico que generarán ambos desarrollos.

La licitación llega apenas unos días después de que el BOP del 27 de marzo publicara la aprobación inicial del texto refundido del proyecto de modificación del enlace y del expediente de expropiación forzosa necesario para obtener los suelos afectados. Ese acuerdo abrió además un periodo de información pública de un mes para que los interesados pudieran formular alegaciones sobre el proyecto y sobre la relación de bienes y derechos afectados.

El siguiente hito será la adjudicación de unas obras llamadas a convertirse en una de las infraestructuras clave para la operatividad futura de la Base Logística y del parque empresarial Gran Capitán.

Este avance se suma al impulso reciente del desarrollo del polígono empresarial anexo a la BLET, cuyas obras de urbanización, adjudicadas por 38 millones de euros, están pendientes de los últimos trámites administrativos para su inicio. De hecho, desde el Ayuntamiento ya se había adelantado que, junto a estos trabajos, se activarían actuaciones complementarias como este enlace con la A-4, clave para garantizar la conexión y funcionalidad de todo el ámbito.