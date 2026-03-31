El PSOE de Córdoba propone convertir el quiosco del Balcón del Guadalquivir en un centro de interpretación y educación ambiental

El concejal socialista en Córdoba Joaquín Dobladez ha propuesto la cesión del antiguo kiosco ubicado en el Balcón del Guadalquivir al Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema) con el objetivo de convertir este espacio en un centro de interpretación y educación ambiental centrado en el río a su paso por la capital.

Desde el PSOE señalan que este enclave, actualmente en desuso, reúne unas condiciones idóneas para albergar un proyecto divulgativo y educativo vinculado al principal eje natural de la ciudad. La iniciativa busca poner en valor el río como elemento clave del patrimonio natural, histórico y social de Córdoba, así como fomentar la concienciación ciudadana en materia de sostenibilidad y protección ambiental.

Los socialistas destacan que este futuro centro permitiría desarrollar actividades dirigidas a escolares, familias y colectivos sociales, incluyendo talleres, exposiciones y programas de sensibilización sobre biodiversidad, cambio climático y uso responsable de los recursos naturales. Asimismo, subrayan el papel que podría desempeñar el Imgema como entidad especializada en educación ambiental y gestión de espacios naturales.

“El Guadalquivir no solo forma parte de nuestra identidad, sino que debe ser también un eje de aprendizaje y respeto hacia el medio ambiente. Apostar por este centro es apostar por el futuro sostenible de Córdoba”, ha señalado Dobladez desde el grupo socialista.

El concejal Joaquín Dobladez. / CÓRDOBA

El PSOE considera que esta propuesta contribuiría a revitalizar el Balcón del Guadalquivir y el distrito Sur, dotándolo de un uso público, educativo y de calidad, al tiempo que reforzaría la oferta ambiental y cultural de la ciudad, con especial atención a la población escolar.

Desde el PSOE destacan que este espacio, actualmente en desuso, ofrece una oportunidad única para crear un recurso educativo estable dirigido a centros escolares de la ciudad. La iniciativa busca que el alumnado conozca de primera mano la riqueza natural, la fauna y la historia del Guadalquivir, integrando estos contenidos en actividades didácticas adaptadas a diferentes edades.

Dobladez subraya que el futuro centro podría acoger visitas programadas de colegios e institutos, con talleres prácticos, itinerarios interpretativos por la ribera, actividades de observación de aves y dinámicas participativas sobre sostenibilidad. Todo ello permitiría reforzar la educación ambiental desde edades tempranas y complementar el aprendizaje en las aulas.

“El Guadalquivir debe convertirse en un aula abierta para nuestros niños. Apostar por este centro es invertir en educación, en conciencia ambiental y en el futuro de Córdoba”, ha señalado Dobladez.

Asimismo, el PSOE considera que la gestión por parte del Imgema debe garantizar una programación educativa rigurosa y continuada, apoyada en profesionales especializados y con experiencia en divulgación ambiental.

La propuesta también contempla la elaboración de materiales pedagógicos específicos para los centros educativos, así como la coordinación con la comunidad educativa para integrar estas actividades en el currículo escolar.

Por último, los socialistas han instado al Gobierno municipal a estudiar esta iniciativa y a impulsar los trámites necesarios para hacerla realidad, apostando por un modelo de ciudad más verde, participativo y comprometido con su entorno natural.