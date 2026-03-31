El precio de la vivienda en alquiler sube en Córdoba un 7,7% en un año

El precio de la vivienda en alquiler experimentó en Córdoba una subida del 7,7% en el último año, por debajo de la media andaluza (9,1%), según el último informe de precios de idealista. El dato regional supone una subida trimestral del 3,1%, del 0,4% en el último mes y el récord histórico de las rentas en Andalucía y se sitúa actualmente en los 13,4 euros/m2.

Provincias andaluzas

Los precios de las viviendas en alquiler han crecido en el último año en todas las provincias andaluzas. La provincia de Jaén (11,3%) encabeza las subidas seguida de Cádiz (9,2%), Málaga (8,3%), Sevilla (8%) y Córdoba (7,7%). Las menores subidas interanuales, en cambio, se producen en Almería (6,5%), Granada (6%) y Huelva (5%).

Anuncio de viviendas en alquiler / Eduardo Parra - Europa Press

A pesar de esta subida Jaén sigue siendo la provincia más económica para alquilar una vivienda, con 6,8 euros/m2. En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Málaga, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 16,8 euros al mes, seguida de Sevilla (11,9 euros/m2) y Cádiz (11 euros/m2).

Capitales de provincia

La tendencia del precio de las rentas es completamente alcista entre las capitales andaluzas durante el último año. Encabeza las subidas la ciudad de Huelva (11,1%), seguida de Cádiz (10,5%), Jaén (9,8%), Sevilla (6,8%) y Málaga (6,4%). Los menores incrementos se han producido en Almería (5,1%), Córdoba (5%) y Granada (4,4%).

Málaga es la capital andaluza donde resulta más caro alquilar una vivienda, con 16,2 euros/m2, seguida por Sevilla (13,1 euros/m2). Por el contrario, Jaén (8,4 euros/m2), Córdoba y Almería (9,3 euros/m2 en ambos casos) son las capitales más económicas de Andalucía.

Subidas más moderadas

En el primer trimestre de 2026 la presión sobre la escasa oferta disponible se ha mantenido, lo que ha seguido empujando al alza los precios, aunque el crecimiento se ha relajado con un 7,1% hasta situar el metro cuadrado en 15 euros mensuales. En tasa trimestral, los precios han crecido un 2,2%.

En la ciudad de Barcelona los precios se han reducido un 3,7% en los últimos 12 meses, pero han caído un 5,1% si lo comparamos con el mes de diciembre pasado. El metro cuadrado se ha situado en 22,6 euros/m2.

Una joven consulta pisos en alquiler en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Madrid finaliza el trimestre con una subida interanual en el precio del alquiler de vivienda del 9,4%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 23,2 euros. Los precios han aumentado un 2,4% en el último trimestre, pero se han reducido un 0,2% en la capital durante el último mes.

El precio del alquiler subió un 7,1% en Valencia durante los últimos 12 meses. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 16,4 euros. Durante el último trimestre los precios se han incrementado un 2,9% en la ciudad.

Todas las capitales tienen precios del alquiler más elevados que en marzo de 2025, con la excepción de Barcelona, siendo Ciudad Real la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año: 14,4%.

Entre los grandes mercados las mayores subidas se han producido en Madrid (9,4%), Alicante (9%), Palma (7,6%), Valencia (7,1%), Sevilla (6,8%), Málaga (6,4%), San Sebastián (6,1%) y Bilbao (5,4%).

Madrid es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,2 euros/m2, seguida por Barcelona (22,6 euros/m2) y San Sebastián (18,8 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa Palma (18,6 euros/m2) y a continuación están Valencia (16,4 euros/m2) y Málaga (16,2 euros/m2). En la parte baja de la tabla encontramos a Zamora (7,8 euros/m2), Ourense y Lugo (8,1 euros/m2 en los 2 casos).

28 de las 50 capitales españolas analizadas han marcado precios máximos este trimestre, entre ellas Palma, Málaga, Sevilla y Bilbao.