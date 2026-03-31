La Policía Nacional desarticula en Córdoba una red dedicada a la formalizar matrimonios de conveniencia para el lograr el permiso de residencia

La Policía Nacional ha destapado en Córdoba una presunta trama dedicada a concertar matrimonios de conveniencia con el objetivo de facilitar la regularización de ciudadanos extranjeros en situación irregular. La operación se ha saldado, por el momento, con dos personas detenidas y otras siete investigadas por su supuesta participación en delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según ha informado la Policía, la investigación se inició a partir de los controles habituales que los agentes realizan sobre los expedientes de regularización tramitados por vínculos afectivos. En el análisis de esa documentación se detectaron irregularidades en varios matrimonios civiles y parejas de hecho formalizados entre ciudadanos españoles y personas extranjeras.

A partir de ahí, las pesquisas permitieron confirmar la existencia de siete matrimonios fraudulentos cuyo único fin, siempre según la investigación policial, era obtener de forma ilícita la residencia legal en España, eludiendo los requisitos establecidos en la Ley de Extranjería.

Sin relación real entre los miembros de la pareja

Uno de los aspectos que más peso ha tenido en la investigación ha sido la constatación de que entre los supuestos cónyuges no existía una relación afectiva real. La Policía señala que, en varios de los casos analizados, los contrayentes ni siquiera compartían un idioma común, por lo que tenían que recurrir a terceras personas para poder comunicarse.

Ese extremo, unido a otros indicios recogidos durante la investigación, apuntaría a la inexistencia de un proyecto de vida en común y reforzaría la hipótesis de que se trataba de enlaces concertados exclusivamente para obtener beneficios administrativos en materia de residencia.

Dos juristas, entre los investigados

La operación ha revelado además la presunta implicación de dos profesionales del ámbito del Derecho. Según los indicios recabados por los agentes, ambos conocían el carácter fraudulento de estos matrimonios y habrían colaborado de forma activa en la tramitación de la documentación ante la Administración.

La Policía considera que esa intervención habría facilitado el desarrollo de los expedientes y la consecución del objetivo perseguido por la red, centrado en aparentar la legalidad de unos vínculos que, en realidad, no respondían a una relación sentimental.

Los dos detenidos, ambos ciudadanos extranjeros, y las siete personas investigadas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente por su presunta relación con estos hechos.

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La actuación vuelve a poner el foco en los mecanismos de control sobre los procesos de regularización y en el uso fraudulento de figuras legales como el matrimonio o la pareja de hecho para sortear la normativa de extranjería.