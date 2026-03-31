La Policía duplica sus intervenciones por violencia machista en Córdoba pese al descenso de denuncias y víctimas

La intervención directa de la Policía en los casos de violencia machista en Córdoba se duplicó en 2025. Según los datos provinciales del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias derivadas de actuaciones policiales directas pasaron de 56 en 2024 a 125 el año pasado, más del doble. El aumento se produjo en un contexto de descenso general de las denuncias, de las víctimas registradas y de la entrada de casos en los juzgados especializados.

La actividad judicial relacionada con la violencia sobre la mujer en Córdoba dejó así en 2025 un balance desigual respecto a 2024: bajaron las denuncias, el número de víctimas registradas y la carga de trabajo en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, pero aumentaron los archivos provisionales y cayó la tasa de condenas en los Juzgados de lo Penal. En total, en Córdoba se presentaron 2.662 denuncias durante 2025, frente a las 2.810 del año anterior, lo que supone una bajada del 5,3%. También descendió el número de mujeres víctimas, al pasar de 2.791 a 2.648, un 5,1% menos, mientras el número de menores tutelados identificados como víctimas en la denuncia fue de 12, frente a uno en 2024.

De las 2.662 denuncias registradas en 2025 en Córdoba, 2.456, el 92,3%, llegaron a través de atestados policiales con denuncia de la víctima. Además, otras nueve fueron presentadas directamente en el juzgado. Los partes de lesiones, por su parte, descendieron con fuerza, al pasar de 115 en 2024 a 45 en 2025.

La reducción también se aprecia en la carga de trabajo de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Los casos penales que llegaron a estos órganos bajaron de 3.511 a 3.326, mientras que los delitos contabilizados pasaron de 3.086 a 3.001. Entre los más frecuentes, descendieron ligeramente los procedimientos por maltrato ocasional o lesiones leves en el ámbito de la pareja o expareja, que pasaron de 2.228 a 2.167. En cambio, aumentaron los relacionados con maltrato habitual, que subieron de 285 a 344.

La expareja siguió siendo en 2025 el vínculo más frecuente entre víctima e investigado en Córdoba. Esa categoría sumó 235 casos, el 51% del total, por delante del cónyuge, el excónyuge o la pareja actual.

Protesta en Córdoba contra la violencia machista. / Óscar Barrionuevo

En materia de protección, en 2025 se tramitaron en Córdoba 456 solicitudes de orden de protección, frente a las 502 del año anterior. De ellas, 382 fueron concedidas y 73 rechazadas, cifras que reflejan un descenso moderado respecto a 2024, cuando se acordaron 404. Además, casi todas las solicitudes partieron de la propia víctima.

En 2025, los órganos judiciales de Córdoba acordaron además un total de 989 medidas penales de protección, frente a las 1.053 dictadas en 2024, lo que supone un descenso del 6,1%. Entre las más frecuentes estuvieron la prohibición de comunicación, con 344 acuerdos, y la orden de alejamiento, con 269. A continuación se situaron la prohibición de volver al lugar del delito o al domicilio de la víctima, con 198 medidas, la suspensión de la tenencia y uso de armas, con 69, y la salida del domicilio, acordada en 54 ocasiones.

Los Juzgados de Menores triplican los enjuiciados con imposición de medidas

También mejoró de forma clara la situación en los Juzgados de Menores, con menos procedimientos registrados, más asuntos resueltos y menos casos pendientes. En 2025 se registraron en Córdoba 11 procedimientos, frente a los 19 de 2024, mientras que los resueltos pasaron de ocho a 19 y los pendientes al cierre del año bajaron de 21 a 13. En paralelo, las ejecutorias ingresadas subieron de seis a 15, aunque las resueltas descendieron de 12 a 10 y las pendientes aumentaron de 7 a 12.

El aumento de actividad también se reflejó en el número de menores enjuiciados por delito con imposición de medidas, que pasó de cinco en 2024 a 15 en 2025. Todos ellos fueron españoles en Córdoba: en 2025, seis tenían entre 14 y 15 años y nueve entre 16 y 17. No hubo menores extranjeros enjuiciados con imposición de medidas ni en 2024 ni en 2025. El único menor extranjero que aparece en 2025 figura entre los enjuiciados sin imposición de medidas: un joven de 16 a 17 años.

Las sentencias por delitos en menores también crecieron con fuerza, al pasar de cinco en 2024 a 16 en 2025. De ellas, 15 terminaron con imposición de medidas y una sin medidas. Además, las sentencias previas de conformidad por delito subieron de tres a 15, mientras que los autos finales de sobreseimiento bajaron de dos a uno.

Aumentan los archivos por falta de pruebas

Uno de los datos preocupante del ejercicio aparece en la forma en que terminaron muchos procedimientos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Los archivos provisionales de casos -es decir, aquellos en los que la investigación se cierra sin seguir adelante por falta de pruebas suficientes en ese momento- aumentaron de 591 a 769, un 30,1% más. También subieron los archivos definitivos, que pasaron de 68 a 78. Mientras tanto, el peso de las sentencias condenatorias se mantuvo prácticamente estable, al pasar del 29,5% al 29% del total de procedimientos terminados.

La evolución, sin embargo, no fue igual en todos los órganos judiciales. En los Juzgados de lo Penal, los casos registrados descendieron de 597 a 516, y los pendientes bajaron de 494 a 445, pero también cayó el volumen de asuntos resueltos, de 713 a 566. Además, la tasa de condenas pasó del 63,2% en 2024 al 59,4% en 2025.

Donde sí se observa una mejora es en el ámbito civil vinculado a estos juzgados. Los asuntos civiles que llegaron a los órganos especializados bajaron de 395 a 330, pero los resueltos aumentaron de 285 a 376, mientras que los casos pendientes se redujeron de 354 a 296. Tienen que ver sobre todo con procedimientos de divorcio, guarda y custodia, alimentos y modificación de medidas.

En conjunto, Córdoba cerró 2025 con menos denuncias y menor volumen de entrada, junto a una mejor respuesta en civil, menores y Audiencia Provincial, pero también con una mayor proporción de casos que no llegaron a sentencia y acabaron archivados de forma provisional.