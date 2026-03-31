El Obispo pide a los sacerdotes de Córdoba vivir “una espiritualidad de la comunión” en la misa crismal

El obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, ha presidido en la Catedral de Córdoba la misa crismal como cada Martes Santo. Una solemne celebración litúrgica, manifestación de comunión de los presbíteros con el Obispo, en la que monseñor Jesús Fernández ha consagrado el Santo Crisma y bendecido los demás óleos. Con el Santo Crisma consagrado por el Obispo se ungen los recién bautizados, los confirmados son sellados, y se ungen las manos de los presbíteros y la iglesia y los altares en su dedicación. Con el óleo de los catecúmenos estos se preparan para el bautismo y con el de los enfermos, reciben alivio en su debilidad.

En esta celebración solemne, la primera presidida por monseñor Jesús Fernández desde su toma de posesión el pasado 24 de mayo, en la que también ha participado el obispo emérito de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, el Obispo ha pronunciado una homilía dedicada al presbiterio cordobés con acento en la labor pastoral de cada sacerdote para ser “losevangelizadores con espíritu que la Iglesia necesita hoy” y porque “la misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por el pueblo”.

El Obispo ha considerado ante el clero cordobés la espiritualidad presbiteral como una espiritualidad “discipular, de escucha, discernimiento y fidelidad” porque hoy los sacerdotes están urgidos a dar una respuesta a multitud de personas que carecen de lo necesario para vivir dignamente y para ello necesitan seguir ejerciendo de discípulos y discernir la voluntad de Dios “expresada también a través de los signos de los tiempos”. Monseñor Jesús Fernández les ha propuesto “vivir con fidelidad, en pugna constante contra la mundanidad” y llamados a realizar una “espiritualidad de la comunión.

La plenitud sacerdotal se realiza en la comunión, ha confirmado el Obispo en su alocución, una comunión “esencial a la vida cristiana y nota fundamental de la Iglesia”, aunque puede verse amenazada ante “el individualismo, la división y el enfrentamiento”. Monseñor Jesús Fernández ha señalado la disponibilidad y obediencia como condiciones para llevar a cabo la obra de Dios y ha presentado a los sacerdotes la necesidad de un nuevo impulso evangelizador a la tarea pastoral de cada uno, “contando con la participación de todos los miembros de la Iglesia, caminando en sinodalidad al encuentro del mundo de hoy”, ha dicho.

El Obispo ha instado a los sacerdotes a recuperar el entusiasmo en el anuncio de Jesucristo, solo posible en la medida en que “descubramos que el Evangelio es la respuesta a lo que el mundo espera como solución a los graves problemas que lo afligen” y buscar una verdadera evangelización por la que “estar cerca de la vida de la gente”.