Indra solicita la calificación ambiental para ampliar su actividad de ensamblaje de radares en Córdoba

La multinacional Indra Sistemas S.A. ha dado un nuevo paso para ampliar su actividad en Córdoba. La empresa ha solicitado la calificación ambiental para la ampliación de su actividad de ensamblaje de componentes electrónicos en sus instalaciones de la calle Simón Carpintero, 1 B, en Las Quemadas, según recoge el edicto publicado por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba .

La solicitud presentada por Indra supone un nuevo paso en la expansión de su actividad en Córdoba, en un ámbito ligado al ensamblaje de componentes electrónicos, en concreto sofisticados radares de vigilancia espacial. Desde el pasado mes de diciembre, la empresa ya fabrica el primero de los cuatro tipos de radares que se producirá en Córdoba.

Aunque el edicto de Urbanismo no entra en detalles técnicos sobre el alcance concreto de la ampliación, sí confirma que la compañía ha activado el procedimiento ambiental necesario para poder avanzar en esa ampliación de la actividad que ya desarrolla.

Indra Group nave en el Polígono de Las Quemadas, calle Simón Carpintero, quiere ampliar a las naves 1B de la misma calle / Manuel Murillo / COR

Indra prevé una inversión de hasta 30 millones en Córdoba

La empresa prevé alcanzar una inversión de 30 millones de euros a lo largo de este ejercicio, con la creación de hasta 450 puestos de trabajo, como ya informó en enero pasado en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Córdoba donde comparecieron el director de producción de la empresa, José Manuel Fuentes, y la directora general de Recursos Humanos, Mari Carmen Moneva, junto al alcalde, José María Bellido, tras mantener una reunión con representantes tanto del Consistorio como de la Junta de Andalucía. Un acto donde se reflejó el apoyo institucional con el que cuenta la compañía y en el que se explicó que de los 30 millones de euros de inversión previstos entre 2025 y 2026 de Indra en Córdoba, 12 ya habían sido ejecutados en el ejercicio pasado y los restantes se emplearán en este año.

Indra busca personal para sus proyectos en Córdoba

A este movimiento industrial se suma además la búsqueda de personal en Córdoba. Indra mantiene activa en su portal de empleo una oferta para incorporar a técnicos/as de montaje electrónico en su sede del polígono de Las Quemadas, para tareas de montaje de componentes, soldadura en placas y pruebas. La vacante es presencial y requiere al menos dos años de experiencia, además de disponibilidad para trabajar a turnos.

En la fábrica de hasta 20.000 metros cuadrados ubicada en el polígono industrial de Las Quemadas la empresa ya fabrica el primero de los cuatro radares que se producirá en Córdoba. Ese primer producto es un radar de vigilancia orbital y seguimiento espacial S3T que tiene como objetivo proteger los satélites españoles y que es capaz de identificar objetos menores de 50 centímetros a 2.000 kilómetros de altura.