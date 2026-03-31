Sucesos
Un incendio en una vivienda en el Sector Sur obliga a actuar a los bomberos de Córdoba
Policía Local, bomberos y sanitarios intervienen tras la alerta de un vecino al 112
La salida de humo del interior de una vivienda ha movilizado este martes a efectivos de emergencia y bomberos en Córdoba capital. El suceso se ha registrado en un inmueble situado en el Pasaje Bujalance, en la zona del Sector Sur.
Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112, fue una persona quien dio aviso minutos antes de las 15.00 horas al detectar la presencia de humo, sin poder precisar si había personas afectadas en el interior de la vivienda.
Tras la alerta, se ha activado un dispositivo en el que participan agentes de la Policía Local, efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y servicios sanitarios, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.
Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre la gravedad del suceso, a la espera de que avancen las actuaciones de los servicios de emergencia.
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