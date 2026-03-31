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Los fallecidos en Córdoba el martes 31 de marzo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 1 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Francisca Sáchez Garrido

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio La Salud.

Rafael Espejo Gómez

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio La Salud Alto.

María Del Carmen Valenzuela Castro

La inhumación está prevista a las 17:45 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Antonio Moreno Zabala

La inhumación está prevista a las 18:15 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Juan Pino Tello

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La inhumación está prevista a las 19:55 horas en el Cementerio La Salud.

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