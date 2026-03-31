Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 31 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 1 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Francisca Sáchez Garrido
La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio La Salud.
Rafael Espejo Gómez
La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio La Salud Alto.
María Del Carmen Valenzuela Castro
La inhumación está prevista a las 17:45 horas en el Cementerio La Fuensanta.
Antonio Moreno Zabala
La inhumación está prevista a las 18:15 horas en el Cementerio La Fuensanta.
Juan Pino Tello
La inhumación está prevista a las 19:55 horas en el Cementerio La Salud.
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