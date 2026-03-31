Cruz Roja Córdoba reparte electrodomésticos y material sociosanitario a familias afectadas por las inundaciones

Cruz Roja Córdoba ha comenzado el reparto de electrodomésticos y material sociosanitario entre familias afectadas por las inundaciones provocadas por los temporales registrados el pasado mes de febrero en la provincia.

Esta actuación es posible gracias a la colaboración del Consejo General de Enfermería de España (CGE), que ha destinado una partida económica específica para ayudar a las personas damnificadas tras las fuertes lluvias registradas en Andalucía, procedente del 0,7% de su presupuesto que destina a iniciativas solidarias, con aportaciones, entre otros, del Colegio de Enfermería de Córdoba. El CGE ha decidido canalizar la gestión de esta ayuda a través de las delegaciones provinciales de Cruz Roja en Córdoba, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga -provincias afectadas por las fuertes lluvias-, que han sido las encargadas de detectar las necesidades y hacer llegar estos materiales a las familias afectadas.

En total, en Córdoba se han distribuido siete frigoríficos, ocho lavadoras, una silla de ruedas eléctrica, una cama articulada con su colchón, dos colchones —uno de ellos antiescaras—, un cojín antiescaras para silla de ruedas y 15 manuales para cuidadores de pacientes dependientes, elaborados por enfermeras expertas. El reparto ya se está llevando a cabo priorizando a aquellas familias en situación de mayor vulnerabilidad y con mayores necesidades tras los daños sufridos en sus hogares. La iniciativa permite mejorar de forma directa las condiciones de vida de las personas beneficiarias y contribuir a la recuperación de la normalidad en sus hogares afectados por las inundaciones.

En el conjunto de las cinco citadas provincias andaluzas, y a falta de precisar algún dato, se repartirán 37 deshumificadores, 59 frigoríficos, 55 lavadoras, dos sillas de ruedas, una cama articulada, dos colchones y 32 manuales para cuidadores.