La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde
La retransmisión en directo de las procesiones del Martes Santo, el nuevo rechazo de la Confederación del Guadiana a las obras de La Colada y el enfrentamiento entre el Deportivo de la Coruña y el Córdoba CF marcan la actualidad de este martes
La tarde del Martes Santo se vive en la calle de Córdoba donde seis hermandades realizan esta jornada su estación de penitencia, con el seguimiento en directo de Diario CÓRDOBA. Otro punto de interés está en La Coruña, donde el Córdoba CF disputa desde las 20.00 horas el encuentro correspondiente a la jornada 33 de Liga, que le enfrentará en el Municipal de Riazor al Deportivo de La Coruña. Además, en este martes 31 de marzo, la Confederación del Guadiana ha vuelto a rechazar las obras de La Colada.
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Córdoba ciudad
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Tribunales
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Sucesos
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Provincia
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Andalucía
Internacional
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- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
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