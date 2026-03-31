Córdoba registrará más de 650 nuevos casos de cáncer de colon en 2026

La detección temprana marca la diferencia en uno de los cánceres más frecuentes y mortales. Córdoba registrará en 2026 más de 650 nuevos casos de cáncer de colon, dentro de una previsión de unos 7.000 diagnósticos en Andalucía, según los datos difundidos por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) con motivo del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon, que se conmemora cada 31 de marzo.

El cáncer colorrectal, que engloba los tumores de colon y recto, se mantiene como el de mayor incidencia en España si se suman hombres y mujeres. Para este año se prevén más de 44.000 nuevos casos en el conjunto del país, de los que más de 30.000 corresponden solo a cáncer de colon, de acuerdo con datos de la Sociedad Española de Oncología Médica y del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

En Andalucía, la incidencia de este tumor ha crecido más de un 5% en los últimos cinco años, una evolución que los especialistas vinculan al envejecimiento de la población, al aumento demográfico y también a la mejora de las técnicas de diagnóstico precoz y cribado, que permiten detectar más casos en fases iniciales. Pese a ese avance, sigue siendo uno de los tumores con mayor mortalidad: en España provocó la muerte de unas 10.450 personas en 2024.

El cribado, clave para salvar vidas

Frente a ese impacto, los oncólogos lanzan también un mensaje esperanzador. Gracias a los avances en la detección temprana y en los tratamientos oncológicos, más del 60% de los pacientes logra superar la enfermedad. Ese porcentaje se dispara hasta el 90% cuando el tumor se detecta en estadios iniciales.

Imagen de una colonoscopia. / CÓRDOBA

La SAOM insiste en que los programas de cribado de cáncer colorrectal están siendo decisivos para mejorar tanto la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes. En Andalucía, este programa se dirige especialmente a la población de entre 50 y 69 años.

“Es una herramienta clave para la detección precoz de este tipo de tumor en la población de riesgo, en especial en las personas de entre los 50 y 69 años, tanto hombres como mujeres”, destaca la doctora Laura Medina, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cáncer Digestivo Colorrectal de la SAOM y oncóloga en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

La especialista insiste en la importancia de que la ciudadanía responda cuando reciba la carta para participar en la prueba. “Una detección precoz puede posibilitar actuar antes contra el cáncer de colon y salvar vidas. Hay que perseverar en el mensaje de prevención y diagnóstico precoz”, afirma.

Nuevos tratamientos y prevención

Junto al cribado, la SAOM pone el foco en la mejora de los tratamientos. La vicepresidenta de la sociedad científica, la doctora Carmen Beato, destaca que Andalucía ha dado “un gran empuje” al programa de detección, pero considera que el siguiente paso pasa por seguir reforzando la investigación y la incorporación de nuevas terapias.

En ese avance terapéutico figuran los ensayos clínicos en neoadyuvancia para el cáncer de recto, la aplicación de la inmunoterapia en casos seleccionados, las terapias dirigidas y nuevos fármacos basados en la llamada medicina de precisión, especialmente en los tumores más avanzados.

Los especialistas subrayan además que la lucha contra el cáncer colorrectal no depende solo de los hospitales. La prevención sigue siendo una de las grandes herramientas para reducir riesgos. Evitar el tabaco, el alcohol, el sedentarismo y la obesidad, junto con una alimentación equilibrada y ejercicio físico regular, puede disminuir hasta en un 40% el riesgo de padecer cáncer.

Con estas cifras sobre la mesa, el mensaje para Córdoba es claro: participar en el cribado, atender a los síntomas y mantener hábitos de vida saludables puede marcar la diferencia entre llegar tarde o detectar a tiempo una enfermedad en la que cada día cuenta.