ACCIDENTE DE ADAMUZ
Recibe el alta el último hospitalizado en Córdoba por el accidente ferroviario de Adamuz
Solo sigue ingresado un herido, que permanece en la UCI del Hospital Regional de Málaga
La última persona que permanecía ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba por el accidente ferroviario de Adamuz ha recibido ya el alta, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).
Con esta nueva alta, el número de personas que permanecen ingresados tras la tragedia acaecida el pasado 18 de enero se reduce a una, que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.
126 hospitalizados
El accidente de Adamuz, provocado por el descarrilamiento de un tren de Iryo que realizaba el trayecto Málaga-Madrid, y el posterior impacto con un tren Alvia que se dirigía por la vía contraria desde Madrid a Huelva, causó 46 fallecidos y 193 heridos. De ellos, 126 personas precisaron de hospitalización (121 adultos y cinco niños). En los últimos dos meses y medio se ha dado el alta a 124 de los pacientes fallecidos, registrándose un fallecimiento entre los hospitalizados.
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