Lotería
Un boleto sellado en la avenida Barcelona gana un premio de segunda categoría en La Primitiva
Un único boleto sellado en Palencia obtuvo el primer premio de La Primitiva, mientras que el premio especial quedó desierto
El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes 30 de marzo ha dejado un premio de segunda categoría en Córdoba capital, dotado con 111.550,97 euros.
Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto fue validado en la administración de la avenida de Barcelona, número 10, y ha sido el único acertante de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario). El primer premio (seis aciertos) ha recaído en un único boleto sellado en Palencia, mientras que el premio especial (seis aciertos más reintegro) ha quedado desierto.
La combinación ganadora fue: 3, 12, 16, 23, 28 y 36, con el complementario 37 y el reintegro 3.
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