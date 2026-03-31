El Ayuntamiento de Córdoba concede 115 licencias para apartamentos turísticos, un 150% más que en 2025

En los distritos Centro y Sur de Córdoba no pueden abrir nuevas viviendas de uso turístico (VUT), que son los pisos individuales que se destinan al mercado turístico dentro de un bloque donde sigue habiendo vecinos. Lo que sí se puede abrir, y se hace con asiduidad, son apartamentos turísticos, bloques enteros donde todas las viviendas tienen ese destino y que se asemejan más a un hotel que a una VUT de un particular.

Rara es la semana que en el tablón de anuncios del Ayuntamiento no aparezca la licencia para un alojamiento de este tipo, o que no vaya a la comisión de licencias que cada dos semanas celebra la Gerencia de Urbanismo. En 2025, se concedieron 115 licencias para nuevos edificios de este tipo, un 150% más que el año anterior.

Muchas menos plazas en apartamentos turísticos que en VUT

Sin embargo, las plazas que ofertan (según el INE, hay 470 apartamentos con 1.462 plazas) todavía distan mucho de las que suponen las VUT, a las que sí se les puso freno. En cualquier caso, los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba ya han pedido en varias ocasiones que se estudie frenar también este tipo de alojamientos, entre otras cosas, alegando que son impulsados por fondos de inversión que ni siquiera tienen relación directa con la ciudad.

También lo piden desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avvapro), aunque en este caso este colectivo extendería la moratoria a todo tipo de alojamientos.