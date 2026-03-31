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Turismo

Los apartamentos ganan un 9% de viajeros en Córdoba y resisten el impacto del tren de borrascas y del accidente de Adamuz

La demanda creció un 34% en enero y se redujo un 11% en febrero, lo que arroja un balance positivo para el inicio de 2026

Un cartel anuncia un apartamento turístico en Córdoba.

Un cartel anuncia un apartamento turístico en Córdoba. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Los apartamentos turísticos de Córdoba inician 2026 con un incremento de viajeros, resistiendo así los impactos del accidente de Adamuz y de las borrascas registradas en enero y febrero. A diferencia de lo ocurrido en los hoteles, que han sufrido una caída de la demanda, los apartamentos han ganado un 9% de turistas respecto al mismo periodo de 2025 y han recibido a 15.326 huéspedes.

La información del Instituto Nacional de Estadística (INE), sin embargo, pone de relieve que enero ha sido clave en ese balance positivo, ya que contabilizó un 34% más de visitantes que el año pasado, con 2.097 personas más en cifras absolutas y un resultado de 8.178 viajeros en total.

En cambio, el número de personas alojadas en apartamentos turísticos en febrero se redujo un 11% anual, hasta las 7.148. De estas, 4.618 fueron turistas nacionales, un colectivo que disminuyó un 10% anual, y 2.530 fueron visitantes extranjeros, un 13% menos que hace un año.

A.J.González Córdoba Turismo turistas Puente Romano

Turistas pasean por el Puente Romano de Córdoba a mediados de marzo. / A. J. González

En cuanto a las circunstancias que, entre otros factores, han afectado al turismo en los últimos meses, la tragedia de Adamuz, que tuvo lugar el 18 de enero pasado, obligó a suspender la alta velocidad en el tramo del accidente durante un mes. Tras el descarrilamiento, además, se sucedieron incidentes y retrasos en diferentes servicios, y el sector alude a una pérdida de confianza en este transporte.

De otro lado, el tren de borrascas que afectó a Andalucía entre finales de enero y febrero pasados provocó, solo en la ciudad de Córdoba, miles de incidencias, cortes de carreteras y de trenes, y 1.400 desalojos.

Noticias relacionadas y más

Las pernoctaciones aumentan un 18% anual

Pese a esta situación, los apartamentos turísticos han alojado a 1.213 clientes más que hace un año, alcanzado los 15.326 viajeros mencionados. La estadística señala que estas personas han contratado 29.862 pernoctaciones, lo que representa un incremento anual del 18%.

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