AENA
El aeropuerto de Córdoba ya cuenta con una nueva empresa para la gestión del tráfico aéreo
Skyway Air Navigation Services ofrecerá este servicio durante al menos tres años y que incluye la gestión de las comunicaciones en el aeródromo
El aeropuerto de Córdoba contará con un nuevo servicio de tránsito aéreo. Así lo ha anunciado este martes Aena, que ha adjudicado a la empresa Skyway Air Navigation Services este servicio en los aeródromos de El Hierro, La Gomera, Burgos, Córdoba y Huesca-Pirineos por 6,37 millones de euros.
El nuevo contrato tendrá una duración de tres años con posibilidad de dos prórrogas anuales e incluirá los servicios de información de vuelo de aeródromo (AFIS) en los aeropuertos de La Gomera, Burgos, Córdoba y Huesca-Pirineos, así como el servicio combinado de control de tránsito aéreo de aeródromo y de información de vuelo de aeródromo (ATC/AFIS) en el aeropuerto de El Hierro. Se incluye, además, el servicio de comunicaciones del aeropuerto de Córdoba.
¿Qué es el AFIS?
El servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS, por sus siglas en inglés: Aerodrome Flight Information Service) proporciona información y avisos a los pilotos para la realización segura y eficiente del tránsito de aeródromo en infraestructuras con baja densidad de tráfico, en las que el servicio de control del aeródromo no es necesario. Para determinar la idoneidad de la prestación del servicio AFIS en un aeropuerto, se tiene en consideración el tipo de tráfico y densidad, obstáculos, meteorología, reglas de vuelo, categorías de aeronaves, mezcla de tráfico, estructura de espacio aéreo y otros factores que puedan ser pertinentes para la seguridad y la eficiencia.
El servicio AFIS lo prestan proveedores certificados con profesionales debidamente formados y cualificados supervisados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Supone una mejora en la eficiencia del servicio de tránsito aéreo de aeródromo con total garantía de seguridad y puede prestarse sin ningún inconveniente a vuelos comerciales de pasajeros. Es, además, un importante incentivo para las compañías aéreas que ven reducida la tarifa en un 60% cuando el servicio se presta bajo la modalidad de AFIS. El servicio AFIS está extendido y consolidado en más de un centenar de aeropuertos europeos con poco volumen de tráfico, donde el servicio se presta con total normalidad.
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