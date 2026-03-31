Más de 3.200 viviendas turísticas en Córdoba un año después de la moratoria: ¿cómo ha afectado la medida?

Este mes de marzo se cumple un año de la entrada en vigor de la moratoria aprobada por la Gerencia de Urbanismo de Córdoba para no conceder licencias para la apertura de nuevas viviendas de uso turístico (VUT) en dos distritos de la ciudad. Desde hace un año, el particular que tenga un piso en los barrios que integran los distritos Centro y Sur y quiera colgarlo, por ejemplo, en Airbnb, no puede, porque el Ayuntamiento no le concederá los permisos para ello.

Desde Urbanismo confirman a este periódico que, efectivamente, en el año en que lleva en vigor la moratoria (se extenderá un máximo de otros dos, si nada cambia) no se ha dado ninguna licencia para VUT en el casco, San Francisco o Campo de la Verdad.

Si se están otorgando, si se cumplen los requisitos, en las zonas donde no impera esta prohibición, es decir, en toda la ciudad menos en los dos distritos ya señalados. Sin embargo, las VUT parecen seguir ahora un camino bastante contenido en su crecimiento, sin que se hayan sumado muchos pisos a la oferta que había antes de estar la moratoria.

Según el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, en Córdoba capital hay 3.247 VUT, que es una cifra similar a la que había hace un año.

Si el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto es porque un informe encargado por el propio Consistorio detectó que la presencia de viviendas turísticas en distintas zonas de la ciudad estaba empezando a afectar al factor meramente residencial. En un principio, el Ayuntamiento iba a establecer las limitaciones y a regular los alojamientos turísticos mediante una ordenanza. Sin embargo, dicha ordenanza quedó paralizada ante la entrada en vigor de una norma mayor, en este caso de la Junta de Andalucía, que permitía introducir las limitaciones directamente desde cambios desde el PGOU. Aunque la moratoria aprobada por el Consistorio es temporal, y habrá que revisarla, esto lo que permitió es establecer las prohibiciones mucho más pronto de lo que se barajaba en un inicio.

Cerradura inteligente con teclado en la entrada a una vivienda turística en el casco histórico de Córdoba. / A.J. González

Este año se revisa

El informe que recopiló los datos que luego utilizó el Ayuntamiento para establecer la moratoria se revisará este mismo año. Según indicó el alcalde de la ciudad, José María Bellido, conforme a dicha revisión, se decidirá si la moratoria se extiende más allá del centro y el sur de la ciudad.

‘Mudanza’ de las VUT

Pese a que habrá que esperar a tener datos oficiales de cómo se han extendido las viviendas turísticas una vez no han podido abrirse en los distritos vetados, desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avvapro) tienen claro que ya está afectando a los barrios colindantes. Matilde de la Hoz, parte de Avvpro en Córdoba, señala a este periódico que «hemos observado que al haber la moratoria en esas dos zonas, las solicitudes se han ido a zonas colindantes» y nombra directamente al barrio de Ciudad Jardín. Según De la Hoz, esa proliferación se está observando también en los locales que se reconvierten a viviendas y luego a viviendas turísticas.

En opinión de De la Hoz, la moratoria debería haberse hecho para toda la ciudad y no solo para los distritos Centro y Sur al entender que «cuando existe un problema, lo primero es pararlo, analizarlo y luego buscar soluciones». Es más, una de las integrantes de Avvapro en Córdoba señala que la moratoria debería ser para todos los alojamientos turísticos de la ciudad, ya sean VUT, hoteles o apartamentos turísticos.

Desde este sector entienden que se debe abogar por «un turismo de calidad, sostenible, que respete la convivencia entre residentes y turistas». Pero también entra en juego el hecho de que la rentabilidad para estos negocios cae si hay mucha oferta, incluso sobreoferta, para una demanda que puede asumirse de sobra.