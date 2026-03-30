La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La retransmisión en directo, con vídeo y texto, de las procesiones del Lunes Santo; una selección gráfica de los rostros de la jornada y las fotogalerías de las hermandades marcan la crónica vespertina
La jornada del Lunes Santo abarca buena parte de las miradas en Córdoba. El seguimiento en directo, con retransmisión en vídeo, de la carrera oficial y de todas las procesiones de los pueblos, es lo más relevante, aunque también nos detenemos en los detalles, pasando de lo macro a lo micro. Así, recogemos los rostros del Lunes Santo con una cuidada selección fotográfica. Finalmente, analizamos cada estación de penitencia con su propia fotogalería.
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- Los rostros del Lunes Santo: la Semana Santa de Córdoba vista con distintas miradas
- Fotogalerías | Las procesiones del Lunes Santo por las calles de Córdoba
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