La jornada del Lunes Santo abarca buena parte de las miradas en Córdoba. El seguimiento en directo, con retransmisión en vídeo, de la carrera oficial y de todas las procesiones de los pueblos, es lo más relevante, aunque también nos detenemos en los detalles, pasando de lo macro a lo micro. Así, recogemos los rostros del Lunes Santo con una cuidada selección fotográfica. Finalmente, analizamos cada estación de penitencia con su propia fotogalería.

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