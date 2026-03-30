Nuestra crónica de un esplendoroso Domingo de Ramos, con siete procesiones en Córdoba capital y decenas en todos los rincones de la provincia, abre el quiosco digital para encarar con fe e ilusión el Lunes Santo. Un día que puede empezar de una forma muy dulce para todos aquellos amantes de las torrijas y los pestiños, a los que dedicamos un interesante reportaje. Y, fuera del capítulo cofrade y gastronómico, analizamos el futuro de la aerolínea Binter en el aeropuerto de Córdoba.

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