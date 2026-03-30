La actualidad del Lunes Santo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La crónica de un esplendoroso Domingo de Ramos que da inicio a la Semana Santa; un reportaje sobre las torrijas y los pestiños así como el futuro de Binter en Córdoba acaparan los focos informativos
Nuestra crónica de un esplendoroso Domingo de Ramos, con siete procesiones en Córdoba capital y decenas en todos los rincones de la provincia, abre el quiosco digital para encarar con fe e ilusión el Lunes Santo. Un día que puede empezar de una forma muy dulce para todos aquellos amantes de las torrijas y los pestiños, a los que dedicamos un interesante reportaje. Y, fuera del capítulo cofrade y gastronómico, analizamos el futuro de la aerolínea Binter en el aeropuerto de Córdoba.
- Crónica | Córdoba vive un multitudinario y brillante Domingo de Ramos
- Torrijas y pestiños, una tradición más viva que nunca en Córdoba
- Binter espera seguir operando en el aeropuerto de Córdoba «a largo plazo»
Además, destacamos estas otras noticias:
Cofradías
- Córdoba implosiona en un Domingo de Ramos multitudinario y desbordado
- Jesús hace su entrada triunfal en todos los pueblos de Córdoba
- Andalucía abre una Semana Santa que se prevé espléndida
Córdoba ciudad
- El Gobierno prepara la licitación para mejorar el embarque de los trenes de alta velocidad en la estación de Córdoba
Sucesos
- Un motorista muere y otra persona resulta herida en una colisión en la Altea
- Herido en una pelea por orinar a la salida del Cristo del Amor en el Cerro
- Un asistente sufre una parada cardiorrespiratoria en la Mezquita-Catedral de Córdoba durante la Semana Santa
Provincia
- Nuevas aportaciones al conocimiento del poblado íbero del Cerro de la Cruz de Almedinilla
- El patrimonio gráfico, parte de la vida de un pueblo como Pozoblanco
Campo
Deportes
- El Córdoba CF, frente a las últimas diez jornadas: duelos directos, cuentas para el "objetivo" y una racha que cambiar
Internacional
- EEUU se prepara para “semanas” de operaciones terrestres en Irán tras el envío de 17.000 tropas a la región
- El joven de Trassierra murió, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza
- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
- A la tercera va la vencida: la Diputación de Córdoba vende la parcela en la Carrera del Caballo con capacidad para 70 VPO
- La Junta abre el plazo para inscribirse en la jornada demostrativa de olivar de 'Demofarm Andalucía'
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