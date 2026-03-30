Suiza y Baréin, los principales inversores extranjeros en Córdoba durante 2025

La inversión extranjera aumentó un 14% anual durante 2025 en Córdoba y tuvo como principales protagonistas a los países de Suiza y Baréin, y a los sectores de la energía y el fútbol. A diferencia de lo ocurrido en España, donde el importe total se redujo un 22% anual hasta los 30.764 millones de euros, los 24,15 millones recibidos en Córdoba representan un incremento respecto a los 21,26 millones de 2024.

Este resultado se enmarca, además, en la tendencia positiva de Andalucía, que ha registrado una subida anual del 40% en la inversión extranjera, hasta alcanzar una cifra histórica de 1.364 millones de euros. Si en 2024 esta comunidad autónoma ocupaba la quinta posición del ranking nacional, ahora se sitúa en la cuarta. El primer lugar es para la Comunidad de Madrid, con 15.970 millones de euros llegados de otros países en el último ejercicio.

Ovejas pastan junto a placas solares, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

La estadística difundida este lunes por el Ministerio de Economía no ofrece datos provincializados para años anteriores a 2024. Por otra parte, introduce cambios en la información, añadiendo operaciones nuevas, y las cifras tampoco serían comparables. En líneas generales, el informe contempla la inversión en capital y patrimonio, y la financiación intragrupo.

15,8 millones para energía

Desde el tejido económico cordobés se ha destacado en los últimos años la inversión extranjera en energías renovables y los datos vuelven a confirmar el interés por el sector energético. De este modo, en la actividad de los últimos meses sobresalen los 15,8 millones de euros destinados desde Suiza al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire.

El consejero Alsharif Faisal Bin Jamil y el CEO Antonio Fernández Monterrubio. / CÓRDOBA

La segunda cuantía más importante son los 3,3 millones de euros procedentes de Baréin para actividades deportivas y de entretenimiento. En este caso, cabe recordar el anuncio, en febrero del año pasado, de una alianza del Córdoba CF con Bahrain Victorious para el patrocinio de su actividad. El acuerdo conllevó el cambio de nombre del estadio municipal a Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba.

A cierta distancia de estas inversiones se encuentran los 1,9 millones de euros llegados desde EEUU a la provincia en 2025; los 1,7 millones de España; 893.000 euros de México y 412.000 euros, de Chile. Detrás aparecen otros territorios con cuantías mucho más reducidas.

Construcción de edificios y servicios de alojamiento

En cuanto a las actividades que han recibido apoyo extranjero, además del sector energético (con los 15,8 millones referidos) y el deporte (en este caso, la inversión total se elevó a 5,2 millones); sobresale la inversión de 1,5 millones de euros en construcción de edificios; los 690.000 euros destinados a servicios de alojamiento; 206.000 euros para la fabricación de maquinaria; 200.000 euros para la agricultura y ganadería; y 179.000 euros para comercio minorista.