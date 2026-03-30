Estas son las recomendaciones de la Policía Nacional ofrece unas recomendaciones para disfrutar de una Semana Santa en Córdoba segura

La Policía Nacional activa un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de la Semana Santa 2026, uno de los eventos que concentra un mayor número de personas en la ciudad de Córdoba.

Este dispositivo contará con más de 350 efectivos de distintas áreas, entre ellas Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y la Base Delegada de la Unidad Aérea en Córdoba; que velarán por el normal desarrollo de las salidas procesionales y la seguridad de la ciudadanía y los visitantes.

Este operativo contará con un refuerzo de efectivos en puntos estratégicos, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de delitos y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidente.

Desde la Policía Nacional, se recuerda la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de informarse únicamente a través de canales oficiales, como medida fundamental para evitar la difusión de rumores o bulos que puedan generar una alarma innecesaria.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía adoptar una serie de medidas preventivas tanto si permanece en la ciudad como si se desplaza durante estos días.

Consejos para una Semana Santa segura

Infórmate por canales oficiales . Consulta únicamente fuentes fiables para evitar la propagación de bulos o informaciones falsas.

. Consulta únicamente fuentes fiables para evitar la propagación de bulos o informaciones falsas. Respeta las indicaciones policiales . Especialmente en zonas con gran concentración de personas o durante el paso de las procesiones.

. Especialmente en zonas con gran concentración de personas o durante el paso de las procesiones. Mantén la calma en aglomeraciones . Si te encuentras en una zona con mucha afluencia, evita empujones, no corras y sigue las vías de evacuación señaladas.

. Si te encuentras en una zona con mucha afluencia, evita empujones, no corras y sigue las vías de evacuación señaladas. Facilita el paso a los servicios de emergencia . En caso de incidente, deja libre un pasillo para la actuación de Policía y servicios sanitarios.

. En caso de incidente, deja libre un pasillo para la actuación de Policía y servicios sanitarios. Vigila tus pertenencias . Lleva bolsos y mochilas siempre cerrados y en la parte delantera en espacios concurridos. Evita dejar objetos de valor a la vista.

. Lleva bolsos y mochilas siempre cerrados y en la parte delantera en espacios concurridos. Evita dejar objetos de valor a la vista. Atención a los menores . No los pierdas de vista y, si es posible, anota un teléfono de contacto o utiliza pulseras identificativas.

. No los pierdas de vista y, si es posible, anota un teléfono de contacto o utiliza pulseras identificativas. Evita grandes cantidades de dinero en efectivo . Prioriza el uso de medios de pago seguros.

. Prioriza el uso de medios de pago seguros. Precaución con dispositivos móviles . No los dejes sobre mesas o lugares visibles, especialmente en terrazas o establecimientos.

. No los dejes sobre mesas o lugares visibles, especialmente en terrazas o establecimientos. Cuidado con el uso de redes wifi públicas . Evita realizar pagos o gestiones que impliquen datos sensibles cuando estés conectado a redes abiertas.

. Evita realizar pagos o gestiones que impliquen datos sensibles cuando estés conectado a redes abiertas. Protege tu domicilio si viajas . Asegúrate de cerrar puertas y ventanas, no difundas tu ausencia en redes sociales y pide a alguien de confianza que recoja tu correspondencia.

. Asegúrate de cerrar puertas y ventanas, no difundas tu ausencia en redes sociales y pide a alguien de confianza que recoja tu correspondencia. Seguridad en desplazamientos . Si utilizas transporte público, mantén siempre controlado tu equipaje, especialmente en paradas intermedias.

. Si utilizas transporte público, mantén siempre controlado tu equipaje, especialmente en paradas intermedias. Uso responsable del espacio público. Evita portar objetos voluminosos que dificulten la movilidad en zonas con gran afluencia.

Ante cualquier situación de emergencia, se recomienda mantener la calma, seguir las indicaciones de los agentes y contactar de inmediato con la Policía Nacional a través del teléfono 091.

La colaboración ciudadana resulta fundamental para el correcto desarrollo de estos días, contribuyendo entre todos y todas a una Semana Santa segura.