El PSOE de Córdoba exige al gobierno local del PP que defina el suelo para la piscina olímpica

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al gobierno local del PP la redacción inmediata del proyecto inicial para la construcción de una piscina cubierta de 50 metros en Córdoba, un paso que considera imprescindible para poder avanzar en su ejecución. Desde el PSOE insisten en que esta fase debe ir acompañada de la delimitación clara del suelo municipal donde se ubicará la infraestructura, teniendo en cuenta que el proyecto requiere entre 10.000 y 12.000 metros cuadrados.

El concejal socialista Ángel Ortiz ha recordado que el alcalde, José María Bellido, dispone desde hace tiempo de una propuesta elaborada por la delegación territorial, los clubes de la ciudad y avalada por el Consejo del Movimiento Ciudadano.

“La pregunta es clara: ¿a qué está esperando el alcalde? Estamos entrando en el último año de mandato y no sabemos si pretende utilizar esta demanda histórica como un arma electoral después de siete años sin hacer absolutamente nada”, ha señalado.

Una demanda histórica

Ortiz ha advertido de que Córdoba no puede seguir quedándose atrás respecto al resto de capitales andaluzas, donde este tipo de instalaciones son habituales y permiten tanto el desarrollo deportivo como la captación de eventos y turismo.

“No podemos seguir siendo la hermana pequeña de Andalucía en materia deportiva. La ausencia de una piscina olímpica cubierta de referencia nos sitúa en una clara desventaja”, ha subrayado.

En este sentido, los socialistas recalcan que la ciudad necesita esta infraestructura por múltiples motivos: la natación federada compite en inferioridad respecto a otras capitales, los clubes sufren limitaciones constantes en sus entrenamientos, no se pueden albergar competiciones oficiales de alto nivel y la natación escolar y terapéutica se encuentra saturada.

Críticas a la parcela de Turruñuelos

Asimismo, el edil socialista ha criticado la propuesta del gobierno municipal para ubicar un equipamiento deportivo en la parcela 1.7 del Plan Parcial O-5 Camino de Turruñuelos, al considerar que resulta claramente insuficiente.

“No contempla la posibilidad de construir una piscina de 50 metros, que es precisamente la necesidad estructural que tiene esta ciudad. Si se va a ocupar una parcela de más de 13.000 metros cuadrados en una zona en expansión, debe hacerse para resolver déficits históricos, no para reproducir una oferta que ya existe en el ámbito privado”, ha afirmado.

El suelo público debe responder al interés general

Desde el PSOE insisten en que el deporte debe entenderse como un derecho y una herramienta de cohesión social, por lo que el suelo público destinado a equipamientos debe responder prioritariamente al interés general.

“No estamos en contra de la iniciativa privada ni de la dinamización deportiva del distrito norte, pero el suelo dotacional público no puede destinarse exclusivamente a la explotación empresarial sin garantías sociales”, ha añadido Ortiz.

En esta línea, los socialistas reclaman que cualquier actuación de esta envergadura se enmarque en una planificación estratégica de ciudad y cuente con el consenso del Consejo del Movimiento Ciudadano y de las entidades deportivas, algo que, según denuncian, no ha ocurrido hasta ahora.

“No se puede imponer un modelo de espaldas a los clubes ni a la ciudadanía organizada”, ha remarcado.

Voto en contra del proyecto actual

Además, ante la información facilitada por el Imdeco sobre la propuesta de declaración de viabilidad e interés público para un complejo deportivo privado en la parcela 1.7, el PSOE ha anunciado su voto en contra mientras el proyecto no incorpore la infraestructura que Córdoba lleva años esperando: una piscina olímpica cubierta de 50 metros.

Los socialistas recuerdan que la iniciativa, centrada en 18 pistas de pádel y un edificio deportivo, “nace coja si no incorpora la gran necesidad estratégica de la ciudad”.

Ortiz ha sido tajante: “No cuestionamos la actividad deportiva ni la iniciativa privada; lo que rechazamos es que, disponiendo de suelo público, se presente un proyecto que reproduce una oferta ya existente en lugar de aprovechar la oportunidad para incluir también la piscina olímpica que demandan clubes y ciudadanía. No es una opción excluyente: es exactamente lo que necesita Córdoba para avanzar en igualdad y competitividad”.

Una oportunidad para la ciudad

Por último, el concejal socialista ha insistido en que la construcción de una piscina olímpica pública no solo responde a una necesidad deportiva, sino también a una oportunidad para la ciudad.

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“Estamos hablando de una infraestructura capaz de atraer competiciones, generar actividad económica y proyectar la imagen de Córdoba. Pero para eso hay que empezar por lo básico: redactar el proyecto y reservar el suelo. Lo demás son excusas”, ha concluido.