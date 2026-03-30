Los juzgados de Córdoba resolvieron un 8% de asuntos más en 2025, pero la carga pendiente sigue creciendo

Los órganos judiciales de Córdoba cerraron 2025 con una mayor capacidad de respuesta, pero también con un aumento de la bolsa de asuntos pendientes. Durante el año pasado entraron en la provincia 109.109 asuntos judiciales, un 1,4 % más que en 2024, mientras que los juzgados y tribunales resolvieron 106.435, un 8 % más que el año anterior. El dato supera a la media de Andalucía, donde ese crecimiento de la capacidad de resolución fue de un 4%. Pese a esa mejora, el ejercicio terminó con 65.990 asuntos pendientes, o en trámite, lo que supone un incremento del 4,7 %, según los datos difundidos po la Sección de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El peso principal de la actividad volvió a recaer sobre la jurisdicción Penal, que concentró 62.778 nuevos asuntos, un 11,2 % más que el año anterior. También aumentaron los asuntos resueltos, con 59.836, un 8,7 % más, pero los procedimientos pendientes se dispararon hasta 19.799, con un crecimiento del 21,7 %. La tasa de resolución fue de 0,95 y la de congestión, de 1,32.

Estos datos sitúan al orden penal como el principal foco de presión en la provincia, al ser el que más asuntos recibe y uno de los que más incrementó su volumen pendiente.

Civil mejora, mientras Social sigue siendo la más tensionada

La jurisdicción Civil presentó un comportamiento más favorable. En 2025 registró 39.684 asuntos, un 10,2 % menos que en 2024, y resolvió 40.663, un 8,7 % más. Eso permitió reducir la pendencia hasta los 37.280 asuntos en trámite, un 3,3 % menos. La tasa de resolución alcanzó el 1,02, lo que significa que se resolvió algo más de lo que ingresó.

En cambio, la jurisdicción Social volvió a dejar los peores indicadores de atasco relativo. Aunque el ingreso de nuevos asuntos bajó hasta los 5.082, un 9,8 % menos, y también descendieron los asuntos resueltos, con 4.474, un 5,2 % menos, el volumen pendiente subió hasta los 8.284 casos, un 7,4 % más.

Ciudad de la Justicia en Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

De hecho, el orden social registró la mayor tasa de pendencia de la provincia, 1,85, y también la mayor tasa de congestión, 2,86, lo que evidencia una situación de mayor acumulación en relación con su capacidad de respuesta.

Por su parte, la jurisdicción Contencioso-Administrativa sumó 1.565 asuntos, un 12,3 % más, resolvió 1.462, un 3,8 % más, y cerró con 627 asuntos pendientes, un 21,7 % más. Su tasa de resolución fue de 0,93 y la de pendencia, de 0,43.

La fotografía judicial de Córdoba en 2025 refleja que si bien los tribunales fueron capaces de resolver más asuntos, la carga pendiente siguió creciendo en varios frentes.