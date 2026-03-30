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Homenaje

La hermandad de la Estrella recuerda a las agentes de la Policía Local asesinadas en 1996 con una ofrenda floral

Desde 1997, la Hermandad de la Estrella recuerda cada Lunes Santo a María Ángeles García y Marisol Muñoz con una ofrenda floral

Homenaje de La Estrella a María Ángeles García y a Marisol Muñoz.

Homenaje de La Estrella a María Ángeles García y a Marisol Muñoz. / Chencho Martínez

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La hermandad de la Estrella ha vuelto a recordar este Lunes Santo a María Ángeles García y Marisol Muñoz, agentes de la Policía Local asesinadas el 18 de diciembre de 1996, con una ofrenda floral en el monolito situado en la esquina del parking de la Diputación.

El acto, ya tradicional en la jornada, ha consistido en la colocación de ramos de flores, en un homenaje que se repite cada año desde 1997, coincidiendo con la primera salida procesional de la hermandad y su paso por el lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, tal y como ha ocurrido hoy se celebra en la mañana del Lunes Santo desde 2017, tras el cambio de itinerario de la cofradía, ya que anteriormente la ofrenda se realizaba durante el paso de la procesión por el lugar del suceso.

En esta ocasión, han participado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; la subdelegada del Gobierno, Ana López; y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, junto a diputados autonómicos, concejales del Ayuntamiento y representantes de la hermandad y del cuerpo de Policía Local.

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Córdoba. Monolito en la esquina del parking de la Diputación. Tradicional acto homenaje a las policías locales asesinadas en 1997. Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba. Ana López Losilla, subdelegada del Gobierno. Adolfo Molina Rascón, delegado del Gobierno de la Junta, diputados autonómicos y concejales del Ayuntamiento

Homenaje en el monolito. / Chencho Martínez

Las dos policías locales fueron asesinadas por miembros de la banda de La Nariz tras un atraco a una sucursal del Banco Santander en la calle Gondomar.

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